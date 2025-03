Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wo lernt man heute Single-Frauen Anfang 30 bis Anfang 40 kennen?»

Frage von Philippe:

Hallo zusammen.

Ich bin nun seit 5 Jahren single und hatte die letzten 4 Jahre hauptsächlich damit verbracht, mich zu reparieren. Wie jeder trage ich hier einen Rucksack mit mir mit. Ich bin nun seit einiger Zeit wieder auf der Suche. Dabei ist es mir egal, ob es casual ist oder in einer Beziehung endet. Ich hab aber echt Mühe mit den Dates, die ich auf Tinder kennenlerne. Die turnen mich alle komplett ab, weil sich herausstellt, wie oberflächlich diese Frauen alle sind. Dasselbe habe ich aber auch, wenn ich die Damen in einer Bar kennenlerne. Einzig junge Girls Anfang 20 kommen mir authentisch rüber. Das finde ich aufregend und interessant, weil sie noch grosse Pläne haben und auch über mich viel wissen wollen – nicht nur, was ich verdiene. Da scheitert es dann eher am Altersunterschied, wenn's um eine Beziehung geht. Mir scheint es so, dass die Guten in meinem Alter halt eben schon weg sind.

Nun zur Frage: Wo lernt man heute Single-Frauen Anfang 30 bis Anfang 40 kennen, die noch bodenständig sind? Wo gehen die aus? Wo trifft man sich?

