Rat der Weisen

«Was habt ihr für schöne Erinnerungen an eure Grosseltern?»

Frage von Schweizer Nordlicht:

Liebe watson-Community

Seit fast eineinhalb Jahren ist nun mein Enkelkind also da.

Dieses Geschenk des Lebens nehme ich sehr gerne an und bin ein engagierter Grossvater. Nun zu meiner Frage: Was habt ihr, liebe Community, denn für schöne Erinnerungen an eure Grosseltern?

Mögen eure Antworten mir zur Freude und Lehre dienen.

Vielen Dank für eure Antworten!

Euer Nordlicht

