«Was habt ihr für schöne Erinnerungen an eure Grosseltern?»

Bild: Shutterstock
08.12.2025, 10:02

Frage von Schweizer Nordlicht:

Liebe watson-Community

Seit fast eineinhalb Jahren ist nun mein Enkelkind also da.

Dieses Geschenk des Lebens nehme ich sehr gerne an und bin ein engagierter Grossvater. Nun zu meiner Frage: Was habt ihr, liebe Community, denn für schöne Erinnerungen an eure Grosseltern?

Mögen eure Antworten mir zur Freude und Lehre dienen.

Vielen Dank für eure Antworten!

Euer Nordlicht

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

