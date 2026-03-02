Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich will Dominanz – aber mein Partner ist leider viel zu lieb»

Frage von tine:

Liebe alle

Ich habe einen liebevollen, warmen, respektvollen Partner. Er ist das Gegenteil von toxisch. Und genau das ist das Problem im Bett. Alle meine Expartner waren leider menschlich gesehen nicht das gelbe vom Ei, aber im Bett hat es immer perfekt für mich gepasst. Da ich mir wünsche, dominiert zu werden und das oft leider auch Typen waren, die abseits des Schlafzimmers auch dominieren wollten, hat das dann früher oder später zu Trennungen geführt. Ich will nicht dominiert werden, wenn ich die Tine im Alltag bin, sondern nur im Schlafzimmer. Einen Parnter zu finden, der auch so denkt und das so respektieren und akzeptieren kann, ist sehr schwierig, finde ich.

Ich wünsche mir manchmal mehr Dominanz von meinem Mann. Nicht Gewalt, nicht Erniedrigung, sondern klare Führung. Ich will überrascht werden, festgehalten werden. Aber er ist so vorsichtig, so bedacht darauf, nichts falsch zu machen, dass jede Bewegung sich anfühlt wie eine Frage. Ich weiss auch, dass er das nur mir zu liebe tut und halt nicht so ist. Und das merkt man natürlich ...

Er sagt: „Sag mir, was du willst.“ Ich verstehe den Satz. Aber genau das tötet die Stimmung. Ich will nicht Regie führen. Ich will, dass er übernimmt. Wenn ich versuche, es anzusprechen, wird er verunsichert. Er denkt, er sei „zu langweilig“ oder „nicht männlich genug“. Das stimmt nicht. Er ist unglaublich attraktiv. Aber er ist so sehr darauf fokussiert, mich zu respektieren, dass er mich gar nicht mehr begehrt im Sinne von „nehmen dürfen“. Und ich weiss nicht, wie ich ihm erklären soll, dass Lust und Machtspiele nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun haben.



Ich weiss irgendwie nicht mehr, wie ich das noch retten soll, kann? Darüber geredet haben wir eine Million Mal, es ändert nichts daran, dass er nicht der Typ dafür ist...

Was würdest du in dieser Situation tun?

