bild: ki-generiert/watson/dall-e

Rat der Weisen

«Meine Frau will unserem Kind einen völlig dämlichen Namen geben!»

Mehr «Leben»

Frage von Kevin-Pascal Junior:

Hoi zäme!



Folgendes: Meine Frau hat schon während der ersten Schwangerschaftswochen völlig absurde Namensvorschläge für unser Kind aufgeschrieben. Wirklich Namen, wo man sich an den Kopf fasst. Irgendwelche englischen Wörter, die sie einfach «cool» findet oder «schön». Da standen Dinge drauf wie Umbrella. Als Vorname. Ich mache keine Witze!!! Sie meinte noch: «Sag es einfach ein paar Mal, das klingt doch schön. Amberellaaa» ....... Aber da war ich noch naiv und dümmlich und dachte, das wären einfach die Hormone und dass sie zu lange auf diesen komischen Schwangerschafts-Social-Media-Seiten rumgesurft ist. Das wird schon wieder, dachte ich!

Falsch gedacht.

Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende der Schwangerschaft und wir können uns auf keinen Namen einigen! Ihre in ihren Worten «normalen» Namen, die sie extra für mich ausgesucht hat, sind immer noch völlig irr. Einfach irgendwelche Planeten-Namen. Als Zweitnamen irgendwas Lateinisches, was sie findet, klingt noch hübsch, obwohl es übersetzt wohl einfach Joghurt heisst!



Ich weiss langsam wirklich nicht weiter.

Ich möchte nicht der Vater von Nova Joghurt Saturn sein.

Habt ihr eine Idee, was ich machen kann? Das Kind bleibt sonst namenlos.

... Nameless – das findet sie sicher auch noch cool!

Versteht mich nicht falsch, ich möchte unser Kind auch nicht Vreni oder Hannelore taufen, aber irgendwas, was nicht nach einem Influencer-Kind klingt, wäre schön. Wir sind wirklich nicht reich genug, damit unser Kind so einen dämlichen Namen haben kann.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!