Rat der Weisen

«Gibt es Leute, die sich nicht jedes Wochenende ins Koma saufen?!»

Frage von Jonah:

Hello

Ich zweifle langsam aber sicher an meinen Freunden und allgemein an meinem Umfeld. Wir sind eine Clique, die seit der Schulzeit zusammen abhängt, aber auch wir sind logischerweise älter geworden. Es sieht allerdings so aus, als wäre ich der Einzige, der Ende 20 ist und sich nun nicht mehr jedes Wochenende ins Koma saufen will, um den Sonntag im Delirium und Halbschlaf zu verbringen. Jedes Wochenende dasselbe: Man trifft sich bei irgendwem zu Hause, trinkt was, isst was, dann geht man Party machen und kommt teilweise erst zwei Tage später nach Hause. Und dann leidet man eine Woche lang, bis der ganze Spass nochmals anfängt.

Wie lange will man das denn noch durchziehen??? Gibt's noch irgendwelche Leute, die sich nicht jedes Wochenende ins Koma saufen wollen in Zürich? Ist das einfach so ein Züri-Ding?

Ich hab das Gefühl, ich muss mein ganzes Umfeld auswechseln. Aber ich mag die Leute eigentlich alle voll – nur bin ich irgendwie fertig mit Party und die alle noch mittendrin. Ich hab auch keine Lust, mir jetzt einen komplett neuen Freundeskreis aufzubauen.

Wie ist das bei euch gewesen? Seid ihr alle gleichzeitig partymüde geworden? Müssen wir alle zuerst Kinder kriegen, damit sich das beruhigt? Ich bin's langsam leid ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!