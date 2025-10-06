bedeckt
«Mein Ex sucht plötzlich wieder Kontakt zu mir ...»

Bild
Bild: Shutterstock
«Mein Ex sucht plötzlich wieder Kontakt zu mir ...»

06.10.2025, 10:0006.10.2025, 10:00

Frage von Selina:

Hoi zäme!

Mein Ex hat sich nach über einem Jahr plötzlich wieder gemeldet. Einfach so, ohne Vorwarnung. «Hey, wie geht’s dir?» Und dann ein paar Erinnerungen, Emojis, dieses ganze weirde Nostalgie-Gesülze. 😅

Ich hab jetzt aber einen neuen Freund – und ich bin wirklich happy mit ihm. Trotzdem bin ich jetzt durcheinander. Mein Ex war meine erste grosse Liebe, es war intensiv, aber halt auch sehr ungesund, viel Eifersucht, viel Kontrolle.

Und jetzt kommt er zurück wie ein Geist aus dem Nichts.

Was macht man in so einer Situation? Ignorieren? Freundlich bleiben? Ich weiss einfach nicht, ob ich damit abschliessen kann, wenn er jetzt wieder auftaucht. Kennt ihr das?

Aber eigentlich ja, was will ich denn, ihm antworten und dann schreiben wir und dann treffe ich ihn wieder? Wozu? Ich weiss, es ist dumm, aber meine Neugierde ist irgendwie gross und ich will wissen, was er will ... Auch wenn ich es mir denken kann: Er ist vermutlich wieder Single und geht einfach aus Langeweile seine Kontakte durch und schreibt mal allen. Haha ... 🥲

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

Themen
