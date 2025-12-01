Celebrations-Packung: Darum sind nur zwei Maltesers enthalten

Viele Fans wundern sich über die ungleiche Verteilung in der Packung – und eine Antwort des Herstellers überrascht.

Jennifer Buchholz / t-online

Ein Artikel von

Wer seinen Gästen gerne ein paar süsse Snacks anbieten möchte, greift dafür oft zu Mischungen. Schliesslich ist bei den Party-Mixen für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders beliebt ist dabei Celebrations – eine Zusammenstellung von Mars, Snickers, Bounty und Co. in Miniaturgrösse.

Die Anteile der einzelnen Sorten unterscheidet sich bei den Celebrations stark. Bild: www.imago-images.de

Auffällig bei der Packung ist jedoch, dass bestimmte Sorten seltener vertreten sind als andere – zum Nachsehen jener, die gerade diese Sorten bevorzugen. Besonders auffällig ist es bei den Sorten Maltesers und Galaxy. Aber stimmt das? Und wenn ja, woran liegt das? Die Antworten.

Warum gibt es so wenig Maltesers oder Galaxy in der Celebrations-Packung?

Laut der Mars GmbH, dem Konzern, der hinter den Marken aus der Celebrations-Packung steckt, sind einige Sorten weniger stark vertreten als andere. Demnach «enthalten die Packungen in der Regel etwas mehr Snickers- und Mars-Miniriegel, da diese beiden Sorten am häufigsten zu den Favoriten unserer Konsumentinnen und Konsumenten zählen», heisst es. Die Stückzahl bei den Marken Bounty, Galaxy, Maltesers, Milky Way und Twix ist – im Vergleich zu Snickers und Mars – hingegen geringer. Aber auch innerhalb dieser Sorten gibt es deutliche Unterschiede bei der Stückzahl. Wie hoch oder eher gering ihr Anteil in der Packung jeweils ist, hat der Konzern nicht mitgeteilt. Er gibt jedoch zu, dass sie sich «bewusst entschieden haben, dass pro Marke nicht dieselbe Riegelanzahl enthalten ist.»

Warum werden Maltesers- und Galaxy-Pralinen nicht gesondert angeboten?

Auffällig ist zudem auch, dass die Miniaturvarianten in der Celebrations-Packung teilweise auch gesondert angeboten werden. Das ist etwa bei Mars, Snickers, Bounty und Twix der Fall – nicht jedoch bei Maltesers und Galaxy. Laut Mars liegt das daran, dass der Konzern hierbei nur auf seine «Topseller» setzt. «Einige ausgewählte Marken oder Varianten bieten wir – wenn überhaupt – nur in bestimmten Aktions- oder Mixverpackungen an. So stellen wir sicher, dass unser Sortiment klar, gut verfügbar und auf die Wünsche der meisten Kundinnen und Kunden abgestimmt bleibt.»