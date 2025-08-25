sonnig16°
Rat der Weisen

«Was hat euch dazu gebracht noch ein zweites Kind zu wollen?»

Rat der Weisen

«Was hat euch dazu gebracht noch ein zweites Kind zu wollen?»

25.08.2025, 10:05
Frage von Nora:

Hey zusammen

Ich bin gerade an diesem Punkt im Leben, wo ich mich frage: Nochmal? Wirklich? Ich hab ein Kind, das ich abgöttisch liebe – aber eben auch eins, das mich regelmässig an meine körperlichen, emotionalen und mentalen Grenzen bringt.

Schlaf ist Glückssache, mein Kaffee ist nie warm und mein rechter Arm tut weh vom ständigen Tragen. Und trotzdem … denke ich manchmal: Vielleicht doch noch eins?

Was mich interessiert: Was war’s bei euch? Gab’s diesen einen Moment, in dem ihr dachtet: Ach komm, wir packen das nochmal? War’s das erste «Mami, ich hab dich lieb» mit Spucke im Gesicht? Oder vielleicht einfach der Gedanke: Jetzt wissen wir wenigstens, worauf wir uns einlassen – Spoiler: Weiss man natürlich nie. Ich würde gern hören, was bei euch den Ausschlag gegeben hat – ob romantisch, pragmatisch oder völlig irrational.

Oder vielleicht wart ihr einfach kurz mal ausgeschlafen und dachtet, ihr seid unbesiegbar? Bin gespannt auf eure Geschichten. Merci!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

avatar
Xsa
25.08.2025 10:37
Puh, eine gute Frage! Bei uns war es so: ich (Vater) war rundum glücklich mit unserem 1. Kind und hätte eigentlich auch kein 2. "gebraucht". Es war gesund, hat unser Leben er- und ausgefüllt, aber natürlich wars auch höllisch anstrengend für uns Eltern und eine echte Belastungsprobe für unsere Beziehung. Ich hatte Angst dass ein 2. Kind uns überfordert. Aber meine Frau wollte unbedingt ein 2., und ich hatte (und habe immer noch) eine tolle Beziehung zu meinem Bruder - ein Geschwister zu haben ist extrem bereichernd. Und so haben wir heute 2 tolle Mädchen, beste Schwestern, beste Entscheidung!
Labubu-Hype: Wang Ning macht Spielzeug zum globalen Lifestyle
Ob Rihanna oder Dua Lipa – alle wollen sie haben: Mit Molly und Labubu hat ein unscheinbarer Gründer Spielzeug zu einem globalen Kult erhoben.
Was nach buntem Kinderkram aussieht, ist in Wahrheit ein Milliardenbusiness: In London prügeln sich Fans um die Figuren, in China werden übergrosse Sammlerstücke für sechsstellige Summen versteigert. Die bunten Charaktere mit den grossen Augen und schiefem Grinsen sind längst nicht mehr nur Spielzeug, sondern begehrte Lifestyle-Objekte, die weltweit Menschen in ihren Bann ziehen.
