Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Was hat euch dazu gebracht noch ein zweites Kind zu wollen?»

Mehr «Leben»

Frage von Nora:

Hey zusammen

Ich bin gerade an diesem Punkt im Leben, wo ich mich frage: Nochmal? Wirklich? Ich hab ein Kind, das ich abgöttisch liebe – aber eben auch eins, das mich regelmässig an meine körperlichen, emotionalen und mentalen Grenzen bringt.

Schlaf ist Glückssache, mein Kaffee ist nie warm und mein rechter Arm tut weh vom ständigen Tragen. Und trotzdem … denke ich manchmal: Vielleicht doch noch eins?

Was mich interessiert: Was war’s bei euch? Gab’s diesen einen Moment, in dem ihr dachtet: Ach komm, wir packen das nochmal? War’s das erste «Mami, ich hab dich lieb» mit Spucke im Gesicht? Oder vielleicht einfach der Gedanke: Jetzt wissen wir wenigstens, worauf wir uns einlassen – Spoiler: Weiss man natürlich nie. Ich würde gern hören, was bei euch den Ausschlag gegeben hat – ob romantisch, pragmatisch oder völlig irrational.

Oder vielleicht wart ihr einfach kurz mal ausgeschlafen und dachtet, ihr seid unbesiegbar? Bin gespannt auf eure Geschichten. Merci!

