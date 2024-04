bild: ki-generiert/watson/dall-e

«Meine Mutter wird 80 Jahre alt und wünscht sich einen Esel ...»

Frage von Quinta dos Malucos:

Ich bin so unendlich planlos und habe nächstens einen Hirnkrampf vom vielen Überlegen …

Liebe watson-Leser und –Schreiber

Es ist ja schon ein bisschen gschämig, dass ich mich hier melden «muss», aber ich denke, vielleicht hat der oder die eine oder andere einfach mehr Fantasie als ich. Nein. Da bin ich mir sogar sicher, dass es so ist! Und auch mehr Erfahrung mit diesem Thema: Geburtstagsgeschenk für Eltern.

Heute ist es ja nicht mehr so, dass man jemandem etwas schenken kann, das diese oder dieser auch tatsächlich braucht oder sich schon lange gewünscht hat. Heute kauft man sich, was man will oder braucht. Und gut ist. Nun denn.

Meine Eltern werden dieses Jahr 80. Für meinen Vater ein Geschenk zu eruieren war nicht so schwer. Ich wohne im Ausland und ich schenke ihm Zeit. Zeit mit mir und an einem Ort, wo wir früher oft zusammen hingingen. Mit Essen und allem Pipapo. Aaaber … Meine Mutter! *Seufz* (Selbstverständlich fliege ich für sie in die Schweiz. Flugscham am A***. Für Eltern müssen solche Dinge drin liegen. Ich habe dafür kein Auto, lebe mit Solarstrom und baue mein gesamtes Gemüse selber an.) Item; Ihr Hobby sind ihre beiden Hunde. Betreffend Hunde hat sie alles, was man haben kann. Sie besucht Hundekurse, bildet selber Hundeführer aus und begleitet diese an nationale Prüfungen.

Sie hat ein Auto. Sie hat ein Haus. Sie hat einen Gärtner. Sie hat einen Care-Taker. Sie hat Freundinnen. Sie hat ein Smartphone, einen Computer, einen Scanner und Drucker. Sie hat einen Fotoapparat. Sie bestellt ihre Kleider online. Und sie betreut Igel. Sie wünscht sich einen Esel. Herrgott hilf!

Erstens verschenkt man keine lebenden Tiere – tote auch nicht, aber das ist jetzt nicht das Thema –, zweitens kann man einen Esel alleine nicht halten, drittens hat sie keinen Stall für einen Esel und viertens, so leid es mir tut, ist sie 80ig. Auch wenn sie meint, sie sei 50ig. Oder wenigstens 60ig. Bestimmt nicht älter als 70ig und schon gar nicht alt.

Sie möchte mich im Ausland nicht besuchen. Gutscheine findet sie doof. Zeit hat sie keine und Musse irgendwie auch nicht so sehr. Bücher sind nicht wirklich eine Option, Veranstaltungen ohne Hunde auch nicht. Essen wird überbewertet und Wein muss der aus der Landi sein.

Von Beruf her bin ich eher trocken. Denke in Statistiken und in Zahlen. Ich kann nicht so gut querdenken und deshalb frage ich euch! Kommt euch was in den Sinn?

Danke schon mal fürs Mithirnen.

