«Er ist schon ewig arbeitslos und zufrieden damit – ich aber nicht!»

Frage von Gwen:

Hoi zäme!

Ich bin seit einiger Zeit mit einem Mann zusammen, bzw. wir sind so in der Kennenlernphase und am Zusammenkommen. Ich finde ihn wirklich attraktiv und liebenswert und er hat coole Ideen für Unternehmungen zu zweit, ist lieb zu mir, respektiert mich, nimmt mich ernst, lügt mich nicht an. Alles Dinge, die ich immer in meinen anderen Partnerschaften vermisst habe.

Es wäre alles wirklich perfekt. Aber es gibt ein grosses Problem: Er hat sein Leben überhaupt nicht im Griff. Ich meine so das normale Leben halt, was man so macht, wenn man Teil der Gesellschaft sein möchte.

Er ist schon lange arbeitslos, macht keine Anstalten, sich einen Job zu suchen, und findet es völlig okay, von Sozialhilfe zu leben. Er hat keinen Antrieb, keine Zukunftsvision und ist mit seiner Situation völlig zufrieden. Er sieht überhaupt kein Problem darin, dass er beispielsweise gestern den ganzen Tag nur TV geglotzt und gekifft hat. Oder vorgestern nur gegamet hat und 1x kurz draussen war, weil er keine Papes mehr hatte. Wenn wir nicht was zusammen abmachen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob er überhaupt das Haus verlässt.

Das belastet mich sehr, weil ich mir eine gemeinsame Zukunft mit ihm wünsche, aber seine Einstellung mich verzweifeln lässt.

Ich habe versucht, ihn zu motivieren und ihm zu helfen, aber er zeigt keinerlei Interesse. Wie kann ich ihn aus diesem Loch herausziehen? Er wirkt wirklich glücklich mit dieser Situation, also ich habe keine Bedenken, dass er sich in einer depressiven Phase befindet. Er ist einfach tatsächlich zufrieden damit, dass er «nichts erreicht hat» und will auch nichts erreichen beruflich. Aber er hat auch kein einziges Hobby, das irgendwie draussen stattfindet.

Ich habe mir schon überlegt, ob wir uns einen Hund zutun sollten, damit er so mehr rauskommt?

Habt ihr Tipps, wie ich ihm helfen kann, wieder Antrieb und Ziele im Leben zu finden, ohne dass ich dabei selbst frustriert werde? Oder muss ich akzeptieren, dass er so, wie er ist, zufrieden ist – und gehen ...?

Eine Freundin hat gemeint, dass mein Problem nicht sein Problem ist und nur weil er sich nicht diesem gesellschaftlichen Druck beugt und einfach mit wenig glücklich ist, ich nicht das Gefühl haben muss, ihn zu irgendeinem Business-Mann zu erziehen.

Wie seht ihr das?

