Rat der Weisen

«Soll ich den anderen Frauen sagen, dass er mit mir eine Affäre hatte?»

Frage von Sina:

Hallo zusammen



Ihr könnt mich Sina nennen.



Ich habe nicht wirklich eine Frage, aber ich möchte gerne wissen, ob jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat und was ihr daraus gelernt habt.



Vor zwei Jahren habe ich eine Affäre gehabt. Damals habe ich ihn gefragt, ob er eine Freundin hat. Er hat Nein gesagt. Monate später habe ich auf Umwege erfahren, dass er eine Freundin und noch eine weitere Affäre hatte. Daraufhin habe ich den Kontakt sofort abgebrochen.

Vor kurzem hat er sich wieder gemeldet und wir haben uns getroffen. Seine Lüge musste ich ihn aus der Nase ziehen. Ich sei krank, dass ich ihm so etwas vorwerfe. Nach einer Stunde hat er endlich aufgegeben. Die beiden Frauen seien toxisch, deshalb habe er kein schlechtes Gewissen. Sie wissen bis heute nichts davon. Haben sie nicht das Recht, die Wahrheit zu erfahren?



Er möchte mich wiedersehen, aber ich bin noch unentschlossen. Die Vergangenheit sollten wir ruhen lassen und er sei nicht mehr derselbe.



Was meint ihr dazu?



