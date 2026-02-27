sonnig18°
Europapark baut Schienen der Achterbahn Wodan um

Wodan-Achterbahn im Europa-Park.
Die beliebte Holzachterbahn Wodan im Europa-Park bekommt ein Upgrade, doch nicht alle sind glücklich darüber.Bild: Europa-Park

Meinungen sind gespalten: Die Ruckelbahn im Europa-Park soll bald weniger ruckeln

27.02.2026, 15:2927.02.2026, 15:29

Wer bereits seine Runden auf der Achterbahn Wodan im Europa-Park gedreht hat, weiss: Diese Fahrt geht nicht ohne bleibende Erinnerungen in Form von kleineren Blutergüssen vorüber. Grund ist die «ruckelige» Art der Achterbahn. Eine Besucherin beschreibt die Fahrt auf Facebook so:

«Wodan war vor ein paar Jahren fast unerträglich rucklig, sodass ich (und viele andere) die Bahn gemieden haben. Das hatte nichts mehr mit Woody zu tun, sondern war nur noch anstrengend und schmerzhaft.»

Das soll sich in Zukunft ändern, denn in der aktuellen Winterpause werden die Schienen weiter umgebaut, wie «Coaster Fans & News» berichtet. Demnach werden Teile der Holzschienen mit sogenannten «Titan Tracks» ersetzt. Vor einigen Jahren hatte der Freizeitpark bereits erste Stellen der Wodan-Bahn auf diese Weise angepasst.

Wer sich also bisher von der Holzachterbahn aus oben genannten Gründen ferngehalten hat, kann ihr ab März eine neue Chance geben.

Europa-Park Rust Freizeitpark
Der Europa-Park in Rust erfreut sich auch in der Schweiz grosser Beliebtheit.Bild: Europa-Park

Nicht alle freuen sich

Mehrere Europa-Park-Fans stehen diesem Umbau kritisch gegenüber. Dieser Facebook-User bringt es so auf den Punkt:

«Somit sterben die Woodys bald alle aus. Wenn es so weitergeht, sehe ich da keine Zukunft für Woodys.»

Auch das Portal «Coaster Fans & News» schreibt:

«Durch den Stahlaufsatz des Titan Track verliert jede Holzachterbahn ihr typisches und charakterliches Fahrgefühl.»

Wie ein Bericht der «Schwäbischen Zeitung» zeigt, ist dieser Umbau für einige Fans sogar ein Grund, dem Europa-Park künftig fernzubleiben. (leo)

Was hältst du vom Wodan-Umbau?
An dieser Umfrage haben insgesamt 238 Personen teilgenommen

Mehr zum Europa-Park:

Jubiläums-Events und Ferien: Wann du im Europa-Park im Sommer am wenigsten anstehst
1
