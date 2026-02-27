Meinungen sind gespalten: Die Ruckelbahn im Europa-Park soll bald weniger ruckeln
Wer bereits seine Runden auf der Achterbahn Wodan im Europa-Park gedreht hat, weiss: Diese Fahrt geht nicht ohne bleibende Erinnerungen in Form von kleineren Blutergüssen vorüber. Grund ist die «ruckelige» Art der Achterbahn. Eine Besucherin beschreibt die Fahrt auf Facebook so:
Das soll sich in Zukunft ändern, denn in der aktuellen Winterpause werden die Schienen weiter umgebaut, wie «Coaster Fans & News» berichtet. Demnach werden Teile der Holzschienen mit sogenannten «Titan Tracks» ersetzt. Vor einigen Jahren hatte der Freizeitpark bereits erste Stellen der Wodan-Bahn auf diese Weise angepasst.
Wer sich also bisher von der Holzachterbahn aus oben genannten Gründen ferngehalten hat, kann ihr ab März eine neue Chance geben.
Nicht alle freuen sich
Mehrere Europa-Park-Fans stehen diesem Umbau kritisch gegenüber. Dieser Facebook-User bringt es so auf den Punkt:
Auch das Portal «Coaster Fans & News» schreibt:
Wie ein Bericht der «Schwäbischen Zeitung» zeigt, ist dieser Umbau für einige Fans sogar ein Grund, dem Europa-Park künftig fernzubleiben. (leo)
- SBB und Europapark kooperieren – jetzt kommen neue Züge aus der Deutschschweiz
- Von der Achterbahn auf die Leinwand – Europapark bringt eigenen Film raus
- Europa-Park-Unglück: Angeklagter gibt zu, zu wenig Schrauben verwendet zu haben
- Bühne im Europa-Park eingestürzt: Jetzt steht der Ex-Wassershow-Chef vor Gericht