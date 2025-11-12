Die Sprungtürme stürzten beim Unglück im Europa-Park im Sommer 2023 ein. Bild: DPA

Europa-Park-Unglück: Angeklagter gibt zu, zu wenig Schrauben verwendet zu haben

Am Mittwoch muss sich vor dem Amtsgericht Ettenheim ein 45-Jähriger verantworten, dem mehrfache fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wird. Er war Chef der Firma, die für den Aufbau des Gerüsts der High-Diving-Show im Europa-Park zuständig war, welches im Sommer 2023 einstürzte.

Im Vorfeld hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass beim Aufbau wichtige Sicherheitsmassnahmen ignoriert worden waren. Wie die Agentur DPA berichtet, gab er vor Gericht zu, weniger Schrauben als vorgeschrieben verwendet zu haben. Allerdings habe er dieses Prozedere von einer Vorgängerfirma übernommen, die seit Jahren für den Freizeitpark tätig war. Für den Richter ist das eine Ausrede: «Es gab eine Montageanleitung, da gibt es keine Diskussion.»

Der Vorsitzende Richter Wolfram Wegmann. Bild: DPA

Diese Anleitung sah eigentlich auch vor, dass die Sprungtürme im Becken hätten verankert werden müssen. Auch hier schiebt der Angeklagte die Schuld von sich: Der Europa-Park habe das aus Gründen der Becken-Dichtigkeit untersagt, deshalb seien die Türme mit Sandsäcken gesichert worden.

Der Angeklagte war 2023 Chef der Firma, die für den Aufbau des Gerüsts verantwortlich war. Bild: DPA

Ein Sprecher des Parks sagt gegenüber der Heidenheimer Zeitung, dass die Sicherheit immer im Mittelpunkt stehe. Heute wie damals werde jede Attraktion zudem vor der Inbetriebnahme mit dem TÜV kontrolliert. Mit der betroffenen Firma habe man vor dem Unglück über zehn Jahre lang zusammengearbeitet, und man tue das auch heute noch. Auch eine Show gebe es wieder, allerdings mit «weiteren technischen Modifikationen am Becken».

Beim Unglück im Sommer 2023 wurden insgesamt acht Personen verletzt. Sechs davon waren Artisten, die beiden anderen Besucher. Das Gerüst war eingestürzt, nachdem ein mobiler Pool bei der Bahn Atlantica SuperSplash geplatzt war. Die Druckwelle liess die Türme einstürzen. Die Wassershow wurde nach dem Unglück eingestellt. (vro)