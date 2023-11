Im Jardin du Palais Royal bespricht Emily in Paris am liebsten ihre Sorgen. Bild: www.imago-images.de

Ferien am Drehort der Lieblingsserie: Das sind die Reise-Trends 2024

Julia Dombrowsky / watson.de

Früher drückten sich Feriensuchende die Nasen an Reisebüros platt und träumten sich anhand von Katalogbildern auf die Seychellen oder nach Marokko. Heute findet sich Inspiration für das nächste Urlaubsziel zunehmend auf Netflix, Prime oder Disney+.

Streaming-Plattformen sorgen für neue Reisetrends

Die Reise zu Drehorten, auch «Set-Jetting», genannt, ist ein Urlaubstrend, den Reiseanbieter schon 2023 bemerkten. So zeigte sich anhand von globalen Daten Expedias (Vgl. zum Vorjahreszeitraum), dass innerhalb von 90 Tagen nach einem Serienstart, die Hotelbuchungen in den entsprechenden Drehorten in die Höhe schossen. Ein paar Beispiele?

Nach den ersten beiden Staffeln von «The White Lotus» stieg das Interesse an Reisen nach Hawaii und Sizilien um 300 Prozent.

Nachdem «Wednesday» zu sehen war, beobachtete Expedia einen Suchanstieg nach Hotels in Rumänien um 150 Prozent.

Die dritte Staffel «Emily in Paris» sorgte dafür, dass Suchanfragen für Hotels in Paris um 200 Prozent stiegen.

Das Interesse an Reisen in den Londoner Stadtteil Richmond stieg nach Staffel 2 von «Ted Lasso» um 160 Prozent und nach Staffel 3 um das Doppelte.

Nach der ersten Staffel von «The Bear» stiegen die Suchanfragen nach Hotels in Chicago um 45 Prozent.

Nach der letzten Staffel von «Succession» stieg das Interesse an Reisen nach Norwegen um mehr als 65 Prozent.

Interessant: Mehr als die Hälfte der Reisenden weltweit (53 Prozent) geben in einer aktuellen Trendumfrage unter mehr als 20'000 Reisenden von Expedia und FeWo-direkt zudem an, dass sie schon einmal eine Reise zu einem Ort recherchiert oder sogar gebucht haben, den sie aus einem Film oder einer Serie kennen.

Prognose über beliebte Urlaubsziele 2024

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass allein der geplante Staffelstart beliebter Serien schon Aufschluss darüber geben kann, welche Reiseziele in Zukunft angesagt sein könnten – und wo man sich entsprechend mit einer Buchung beeilen sollte (oder den Ort lieber ganz meiden sollte, je nachdem).

Die Prognose der oben genannten Anbieter über «up and coming»-Reiseziele 2024 lautet auf Basis dieses Wissens:

Thailand (Dritte Staffel von «The White Lotus»)

Rumänien (Zweite Staffel von «Wednesday»)

Malta («Gladiator 2»)

Paris (Vierte Staffel von «Emily in Paris»)

Schottland (finale Staffel von «Outlander»)

London, Bath und Windsor in Grossbritannien (Sowohl neue «Bridgerton», als auch «The Crown»-Staffeln)

Südkorea (Zweite Staffel von «Squid Game»)

Florida und die Bahamas («Bad Monkey»)

Australien (Mad Max Prequel «Furiosa»)

Griechenland (Spionagethriller «Argylle»)

Reise-Tipps für Serien-Fans

Besonders drei Serien haben in der Vergangenheit für einen regelrechten Reise-Hype innerhalb Europas gesorgt: «Emily in Paris», «Wednesday» und die «Bridgerton»-Welt. Im kommenden Jahr werden neue Staffeln der Erfolgsshows erwartet. Wer schlau ist, kann daher schon frühzeitig einen Schlafplatz in den romantischen Settings seiner Lieblingsgeschichten buchen, um nicht nur räumlich, sondern auch atmosphärisch aus dem eigenen Alltag abzutauchen. Unsere Top-Picks:

«Emily in Paris»

Ob Carrie Bradshaw beim kläglichen Versuch auszuwandern oder Lupin auf Streifzug durch den Louvre: Paris zieht die Filmbranche fast magisch an. Ganz nah dran am filmischen Geschehen sind Reisende, die im Grand Hotel du Palais Royal in der französischen Hauptstadt übernachten.

Schlafen mitten im Quartier von Paris' bekanntestem (und fiktivem) Expat Emily. Bild: expedia

Das Luxushotel (ca. 160 Franken pro Nacht) liegt am Place de Valois, wo sich auch die fiktive Marketingagentur befindet, für die Emily arbeitet. Einziger Wermutstropfen? Die Bäckerei «Boulangerie Moderne» in der sich Emily ihre Croissants holt, ist etwa eine Stunde zu Fuss entfernt …

«Wednesday»

Die Villa Sinaia (Acht Gäste, ca. 200 Franken pro Nacht) am Nationalpark Bucegi liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, der in der Serie auftaucht. Denn: Obwohl «Wednesday» im US-amerikanischen Vermont spielt, wurde es tatsächlich komplett in Rumänien gedreht.

Gelegen am Fusse der majestätischen Karpaten und einst der Residenz des rumänischen Königshauses, bewahrte sich Sinaia seinen historischen Zauber inmitten der Berge. Diese Villa ist klassisch und luxuriös eingerichtet, es wurde viel mit geschnitztem Holz gearbeitet. Umgeben ist das Gebäude von malerischen (und unheimlichen) Wäldern.

«Bridgerton»

«Let us spill the tea»: So richtig gepudert und aufgeblasen wie in den Settings von «Bridgerton» und Queen Charlotte kann man sich im schottischen Herrenhaus Kinblethmont House in Arbroath fühlen.

Schöne Parks mit viel Historie zeichnen die viktorianischen Schmacht-Serien aus. Bild: www.imago-images.de

Das viktorianisch anmutende Haus wirbt nicht nur mit altmodischem Charme, sondern auch grossen Empfangsräumen, 14 Schlafzimmern, dem riesigen Park und Spielzimmern. Dieses Haus schreit förmlich nach einer Familienfeier für bis zu 28 Personen und lässt sich mieten (ca. 1600 Franken pro Nacht).