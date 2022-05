Diese 13 Reiseziele erreichst du ohne schlechtes Gewissen mit dem ÖV

Weil wir auch in Zeiten von Flugscham und Klimajugend gerne einmal aus der Schweiz heraus würden: Hier eine Auflistung mit Reisezielen, die du (überraschenderweise) auch easy mit dem öffentlichen Verkehr erreichst.

Ferien in der Ferne oder auf einer Insel? Das geht auf den ersten Blick nur mit dem Flugzeug. Im Zuge des Klimawandels steht das Transportmittel jedoch im Abseits und viele möchten darauf verzichten. Wenn du dir gerne Zeit lässt bim Reisen und keine Zwischenstopps scheust: So kommst du mit Bus, Zug und Fähre an dein Ferienziel.

Kreta

Kreta ist die grösste griechische Insel und eine beliebte Urlaubsdestination für Sonnenhungrige. Der Küste entlang gibt es unzählige zauberhafte Orte wie Chania und Matala – im Landesinnern hingegen rustikale Dörfer.

Für die Anreise ohne Flugzeug brauchst du auf dem schnellsten Weg knapp 45 Stunden ab Zürich Hauptbahnhof bis Heraklion. Die Kosten dafür belaufen sich auf 184 bis 306 Franken für den Hinweg.

Von Zürich HB mit dem Zug über Stuttgart Hauptbahnhof bis Stuttgart Obertürkheim in etwa 3 Stunden

Von da fährt der Bus in 22,5 Stunden bis nach Thessaloniki

Für die letzte Etappe geht es nochmals 17 Stunden weiter mit Bus und Fähre nach Heraklion

Rome2Rio Für die Ermittlung der Reisemittel, der Strecke, der Dauer und dem ungefähren Preis wurde der Reiseplaner Rome2Rio konsultiert. Es gibt immer verschiedene Wege, an eine Destination zu gelangen – für diesen Artikel wurde jeweils die schnellste Option gewählt. Aktuelle Preise und auch die Reisedauer können abweichen vom Artikel, da sich diese dynamisch entwickeln.

Lissabon

Die Hauptstadt Portugals lockt jedes Jahr um die 4 Millionen Touristen an. Der Grund? Lissabon bietet nicht nur Strand und Meer, sondern auch jede Menge Kulinarik, Kultur und Architektur.

Von Bern bis ins Zentrum von Lissabon dauert die Reise zirka 22 Stunden. Die Hinreise kostet zwischen 194 und 299 Franken. Ab Madrid gibt es auch noch alternative Zugverbindungen nach Lissabon.

Von Bern in 2 Stunden nach Genf

Von Genf nochmals 3 Stunden im TGV nach Avignon

Von dort geht es 7 Stunden lang nach Madrid Puerta de Atocha

Von dort mit dem Bus innert 2 Minuten zur Busstation Madrid Süd

Von Madrid Süd fährt man 6,5 Stunden nach Lissabon Oriente mit dem Bus

In Lissabon angekommen erreicht man das Stadtzentrum innert 7 Minuten mit einem weiteren Zug

Lloret de Mar

Lloret de Mar ist vor allem unter Jüngeren oder Junggebliebenen ein beliebtes Ferien- und im Speziellen Feierziel. Statt von Basel mit Easyjet zu nicht nachhaltigen Spottpreisen zu fliegen, kannst du auch mit dem öffentlichen Verkehr zur spanischen Stadt gelangen.

Von Basel SBB bis nach Lloret de Mar dauert es etwa 10 Stunden und 50 Minuten. Der Hinweg kostet zwischen 147 und 205 Franken.

Von Basel SBB nach Mulhouse Ville in 20 Minuten

Dort geht es weiter mit dem Zug für 3 Stunden Richtung Lyon

Von Lyon nach Girona dauert nochmals 4 Stunden und 16 Minuten

Von Girona geht es in 40 Minuten mit dem Bus nach Lloret de Mar

Málaga

Málaga im spanischen Andalusien hat seinen Besuchern einiges zu bieten: 16 Strände zum Sonnenbaden, das Meer, um sich danach abzukühlen, einen hübschen Hafen und eine Stadt voller Sehenswürdigkeiten, wie etwa der arabischen Palastfestung oder dem Kunstviertel «Soho».

Ab Luzern fährt man 18 Stunden und 43 Minuten bis nach Málaga – die gesamte Strecke wird mit dem Zug zurückgelegt. Für die Hinreise bezahlt man zwischen 274 und 502 Franken.

Ab Luzern fährt man in 3 Stunden nach Genf

Von Genf nach Lyon sind es nochmals fast 2 Stunden

Von Lyon geht es während 5 Stunden nach Barcelona

Von Barcelona nach Madrid fährt der Zug etwa 2,5 Stunden

Die letzte Etappe von Madrid nach Málaga dauert nochmals 3 Stunden

Antalya

Antalya überzeugt mit schönen Stränden, einer geschichtsträchtigen Altstadt mit jeder Menge Kultur zu guten Preisen – auch in der Hochsaison.

Die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr von Zürich Hauptbahnhof bis nach Antalya in die Türkei dauert 38,5 Stunden und kostet zwischen 191 und 338 Franken.

Von Zürich geht es für fast 5,5 Stunden mit dem Zug nach Salzburg

Dort wird auf den Fernbus umgestiegen, der dich in 19,5 Stunden nach Istanbul bringt

Von Istanbul nach Antalya fährst du mit dem Bus nochmals 12 Stunden

Kos

Mit Kos gibt es eine weitere griechische Ferieninsel, die auch mit dem ÖV erreichbar ist. Abgesehen von ihren wunderschönen Stränden hat Kos auch für Sportbegeisterte viel zu bieten: Hier lässt es sich wunderbar wandern und auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten.

Die Fahrt von Basel nach Kos dauert circa 47,5 Stunden und kostet zwischen 161 und 403 Franken.

Von Basel geht es während 2 Stunden mit dem Zug nach Mannheim

Dort wird auf den Bus umgestiegen, der dich in 24 Stunden nach Thessaloniki bringt

Von Thessaloniki brauchst du mit dem Bus etwas über 6 Stunden bis nach Piräus

Von dort nimmst du 12 Stunden die Fähre, die dich nach Kos bringt

Malta

Malta lockt gerade im Sommer viele Touristen an, denn die Insel strotzt nur so von Geschichte, Geschmack und Gelassenheit. Wer bereits einmal auf der Mittelmeerinsel war, der weiss: Sehenswürdigkeiten und Kunst findet man in der Hauptstadt Valletta zur Genüge. Wer lieber baden möchte, hat es im Süden der Insel am schönsten.

Die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr von Zürich bis nach Valletta dauert rund 24 Stunden und die Kosten für die Hinreise belaufen sich auf 241 bis 421 Franken.

Von Zürich fährst du etwas länger als 3 Stunden mit dem Zug nach Mailand

Von Mailand nach Rom geht es weitere 3,5 Stunden mit dem Zug

Von Rom aus fährst du mit dem Zug 10 Stunden lang nach Catania

Mit Bus und Fähre dauert es von Catania noch 4 Stunden und 15 Minuten bis nach Malta

Ibiza

Ibiza wird oft als Mekka der elektronischen Musik bezeichnet und ist berüchtigt für seine wilden Partys. Die hübsche Insel bietet aber noch mehr: Wassersportarten wie Tauchen, Schnorcheln oder Jetski fahren – wer es entspannter mag, kann auch Yoga auf einem Stand-Up-Paddle machen. Auch die Altstadt von Ibiza ist einen Besuch wert.

Von Luzern nach Ibiza dauert die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa 28,5 Stunden und kostet zwischen 197 und 603 Franken.

Von Luzern nimmst du 1 Stunde und 15 Minuten den Zug nach Basel

Von Basel gelangst du in circa 20 Minuten nach Mulhouse Ville

Von dort fährst du innert knapp 3 Stunden nach Lyon

Ab Lyon fährt der Bus in etwa 16 Stunden ins spanische Benidorm

Mit dem Tram kommst du dann innert 1 Stunde und 46 Minuten nach Dénia

Das letzte Stück bewältigt die Fähre: nach 2 Stunden bist du in Ibiza

Korsika

Die französische Insel Korsika zeichnet sich durch ihre steinige Landschaft aus, die von Gebirgen, Wäldern, Buchten und Stränden geprägt ist. So vielfältig wie die Insel selbst ist auch das Ferienprogramm, welches hier angeboten wird. Entlang der Westküste kann man romantische Fischerdörfchen besuchen, in den Bergen wandern und abends zur Abkühlung ins Meer springen.

Von Basel SBB bis nach Korsika dauert es knapp 19 Stunden und die Kosten belaufen sich auf etwa 223 bis 389 Franken.

Von Basel SBB musst du in 20 Minuten nach Mulhouse Ville fahren

Von dort bringt dich der TGV in 7 Stunden und 39 Minuten nach Antibes

Mit dem Bus für 9 Minuten Richtung Nizza fahren, den letzten Kilometer zum Hafen gehst du zu Fuss

Vom Hafen bringt dich die Fähre dann innerhalb von 7,5 Stunden in die Hauptstadt Korsikas, Ajaccio

Sardinien

Sardinien wird auch die Insel des Windes genannt und hat einiges in petto: Stadtleben in Cagliari, atemberaubende Natur, Höhlen, die 500 Millionen Jahre alt sind und (natürlich, wir sind schliesslich in Italien) fantastisches Essen. Anders als auf dem Festland sind die Strände hier zudem naturbelassener.

Sardinien erreichst du innerhalb von knapp 22 Stunden von Zürich aus. Du solltest mit ungefähren Kosten zwischen 151 bis 310 Franken für den Hinweg rechnen.

Von Zürich HB in 3 Stunden und 17 Minuten nach Mailand

Von Mailand bringt dich ein anderer Zug innert 1 Stunde und 39 Minuten nach Genua

Dort spazierst du zum Hafen und steigst auf die Fähre, die dich in 10 Stunden zum Porto Torres auf Sardinien bringt

Vom Porto Torres in die Hauptstadt Cagliari sind es dann nochmals knapp 4 Stunden mit dem Zug

Dubrovnik

Dubrovnik ist eines der beliebtesten Ferienziele in Kroatien. Die Hafenstadt liegt am südlichsten Zipfel der kroatischen Adria und hat neben wunderschönen Sandstränden auch eine lebendige, mittelalterliche Altstadt zu bieten. Die alten Stadtmauern, Festungen und mittelalterlichen Baudenkmäler lassen das Historiker-Herz höher schlagen.

Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Bern nach Dubrovnik dauert insgesamt etwa 24,5 Stunden. Reisende müssen mit Kosten von 125 bis 336 Franken rechnen.

Von Bern nimmst du etwa eine Stunde den Zug nach Brig

Von Brig nach Mailand fährt dich ein anderer Zug innerhalb von fast 2 Stunden

In Mailand wird umgestiegen auf den Zug, der für 7 Stunden in Richtung Bari fährt

Vom Bahnhof spazierst du zum Hafen und nimmst dort die Fähre, die dich innert 7 Stunden zum Hafen von Dubrovnik bringt

Vom Hafen gelangst du innert weniger Minuten mit dem Bus ins Stadtzentrum

Jesolo

Jesolo zieht Junge in Feierlaune genau so an wie Familien, die mit ihren Kindern zum Baden fahren wollen. An der Via Bafile gibt es Galerien und Boutiquen zu entdecken und sobald die Nacht eingebrochen ist, können Touristen zwischen vielen verschiedenen Restaurants, Bars und auch Clubs aussuchen. Besonders mit Kindern lohnt es sich, sich die Freizeitparks genauer anzusehen.

Von Zürich nach Jesolo ist es nur ein Katzensprung – etwas länger als 7,5 Stunden dauert die Hinreise mit dem ÖV. Die Kosten belaufen sich dabei auf 156 bis 278 Franken.

Vom Zürich HB geht es für knapp 6 Stunden mit dem EC nach Venedig

Mit dem Bus fährst du dann 45 Minuten weiter nach Jesolo und schon bist du da

Barcelona

Barcelona ist die perfekte Stadt für alle, die sich nicht entscheiden wollen zwischen Städtetrip und Strandurlaub – hier gibt's nämlich beides. Wer shoppen möchte, findet die grossen Designer in einer Strasse und die kleinen, alternativen Ateliers in der nächsten. Am Strand kann man Sangria trinken und dabei das bunte Treiben der Leute beobachten.

Die Reise nach Barcelona dauert mit dem öffentlichen Verkehr 10 Stunden und 16 Minuten ab Basel. Der Preis dafür liegt irgendwo zwischen 147 und 208 Franken.