Wann reitet die Bachelorette auf diesen scharfen Wangenknochen



Bild: 3plus

Wann reitet die Bachelorette auf diesen ultrascharfen Wangenknochen?

Da ist einer in Chanelles Herren-Harem, der eine verdammte Ähnlichkeit mit einem echten Sexsymbol hat. Oder meinen nur wir das? Was die Boys in Folge zwei der «Bachelorette» so über sich und Chanelle meinen, gibt es hier.

Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von: Wenn die Liebe da ist, ist sie super, wenn sie weg ist, kompliziert. Und das kam so: Unsere noch immer fast brandneue Bätschi Chanelle ging mit zehn Boys auf eine angeblich unbewohnte Insel. Es gab dort tatsächlich auch nur ein schickes weisses Häuschen mit einem Tischchen davor, auf dem Chanelle und Jaimy ganz zufälligerweise ein tiptop zivilisiertes Dinner serviert wurde. Unbewohnt, ts ...

Chanelle fragte: «Wie bisch du so im Thema Liebi?» Und Jaimy so: «Liebe is n interessantes Thema. Wenn sie da ist, ist sie super. Wenn sie geht, kompliziert.» Und dass es anscheinend so hat sein sollen, dass er jetzt in einer Dating-Show ist und nicht in einer Beziehung. Und dass er sich eine Frau wünscht, die gut kochen kann. Was Chanelle nicht kann. Weshalb sie sich eigentlich gerade so gut einen Mann wünschen könnte, der gut kochen ...

Jaimy ... hat irgendwie keine besonderen Merkmale, ... Bild: 3plus

Der deutsche Jaimy und der deutsche Mike Cees sind sich da ja einig. Oder wie Mike das charmant ausdrückt:

«Du findest keine anständige Frau mehr, eine, die auch mal ein bisschen kochen kann. Die können alle nur noch Fotos von Essen machen, aber kochen können die nicht.»

Die Frage drängt sich auf: Brauchen deutsche Männer ihre Frauen vorwiegend zum Kochen? Oder – wie das Mike angeblich passiert ist – um in Flugzeugtoiletten Sex zu haben? Und zwar mit einer unanständigen Stewardesse!

Hier sehen wir ein Zelt, das deutlich grösser ist als ... Bild: 3plus

Blöde Frage: Haben in einer Flugzeugtoilette wirklich zwei Menschen Platz? Oder ist das geile Märchen vom Sex über den Wolken am Ende nichts als ein Mythos? Ich frage nur, ich weiss das nicht! Genau so wenig, wie ich weiss, was Mike mit folgender Aussage meinte:

«Gute Früchte dürfen nicht faulen.»

Wahrscheinlich war's ein küchentechnischer Ratschlag. Trotzdem hält Chanelle nicht so viel von Mike wie er von sich selbst. Sie lässt ihn bis zur letzten Rose im Saft seines zunehmend angesäuerten Egos niedergaren.

Mike erträgt im Grunde nur sich selbst Video: extern / rest/3+

Erinnert ihr euch noch an Mirco? Eine Art Harry Potter im Yoga-Rausch, aber dennoch auch «ein leichter Bewegungslegastheniker», wie die andern ihn nennen? Er sagte ja letzte Woche, dass die Tschällensche um Tschanelle nichts in ihm tschännele und liess zur Illustration, dass bei ihm die Luft raus sei, einen roten Herzballon platzen.

Aber jetzt hat Paulo ihn bei Chanelle verpetzt, und weil Chanelle unter einem Ehrlichkeitsdefizit leidet, findet sie das voll ehrlich von Paulo und stellt Mirco zur Rede. Und das ist sie – Mircos Rede:

«Es isch eigentlich mega eifach. das z'erkläre: Ich bi füre gloffe und han imme no wölle Näi säge, bi füre die Rose go hole. Als ich dört gschtande bin, du heschs villich gmerkt, so die Energie und alles, ich ha plötzlich nümme chönne Näi säge. Ha denn Jo gseit.»

Aha. Okay. Wankelmut, dein Name sei Mirco. Chanelle sagt dennoch ganz klar Nein zu ihm. No Rose. Und das sieht so aus (das Gesicht ist ein Gedicht!):

Mirco muss gehen Video: extern / rest/3+

Die Toyboys fragen Chanelle: Sag uns, holdes Weib, wenn du dir beim Bäcker einen Mann bestellen könntest, wie müsste er ihn denn backen?

Chanelles Traummann: «Charakterlich? Ehrlichkeit, er söll eifach schtarch sii, also so es Herz ha, ich wott es Herz gschpüre, ich bruuch so das Füür. Und Ehrlichkeit, wie gseit Ehrlichkeit, ich ha schlächti Erfahrige gmacht mit Ehrlichkeit. Und optisch bin ich für alles offe.»

Viel Füür gibt es definitiv zwischen ihr und Marco, dem Ex-Tennisprofi mit dem Knie-Knorpelschaden. Sie ist hin und weg, dass er schon mal mit Federer trainiert hat, ihm wird «schwarz vor de Auge», weil sie so «Hammer» aussieht.

Zwischen Chanelle und Marco hätte jetzt nur Roger Platz Bild: 3plus

Oder in den Worten von Robert: «Chanelle het usgseh wie e blondi Cleopatra.» Oder in den Worten von einem, den ich mir nie merken kann: «Si isch drüezwanzgi, aber si isch eifach e Frau. Und das isch krass!» Oder in den Worten von Christian: «Sahara pur.» Bitte? Ja! Wegen thailändischer Hitze plus ultraheisser Frau, denk.

Chanelle-Cleopatra wittert einen Mann Bild: 3plus

Und sonst? Bin ich eigentlich alleine mit der Ansicht, dass der deutsche Manuel auf ziemlich scharfe Art dem dänischen Mads (Mikkelsen) gleicht? Ist da nicht irgendwas mit den Wangenknochen, den Augen und den weissen Rosen? Ich krieg's jedenfalls nicht aus dem Kopf, aber es dürfte zuviel der Ehre für den einen von beiden sein.

Der Manuel Bild: 3plus

Der Mads Bild: NBC

Und das, ihr cuten Zuckerröschen, ist es auch schon wieder. Mehr impressionistischen Quatsch hat Folge zwei nicht hergegeben. Aber hey, immerhin das, und unter Worte, die mit C beginnen, fiel uns einen ganzen Artikel lang einzig und allein Chanelle ein. Und was sagte die schon wieder Weises? «Die meischti Zit sött me sis Läbe gniesse, me het nur eis devo.» Word!

