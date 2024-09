Bist du verwirrt, warum du dir «You» angeschaut hast? Ich auch. Bild: netflix

Review

Ich habe mir Teil zwei von «You» angeschaut – damit du nicht musst

Du hast «You» gesehen und die vierte Staffel gehasst? Schön, dann können wir diese Gräueltat ja zusammen abhaken! Du hast es noch nicht gesehen? Schütze dich, hüte dich, schau dir etwas anderes an.

Margaux Habert Folge mir

Spoilerwarnung Achtung, dieser Artikel enthält wesentliche Spoiler zur vierten Staffel von «You».

Ich habe fast drei Stunden meines Lebens damit verschwendet, mir den zweiten Teil der vierten Staffel von «You» anzusehen. Du fragst dich vielleicht zu Recht, wie man 247 Minuten in drei Stunden packen kann. Nun, dank der unerträglichen Langeweile, die mir dieses Binge-Watching beschert hat, konnte ich zumindest die Schnellabspielfunktion von Netflix ausprobieren. Das ist ziemlich praktisch und vor allem die einzige Möglichkeit, diese Serie zu sehen, ohne sich brennendes Wachs in die Augen tropfen zu lassen.

Ich, mit verlorenem Blick, zögernd, ob ich mir vor «You» die Augen oder das Trommelfell ausstechen soll. Bild: netflix

Wir erinnern uns, dass der erste Teil, der bereits vor einem Monat herauskam, schon ziemlich wackelig war. Wir erfuhren, dass aus Joe Goldberg, unserem kleinen, verrückten Buchhändler aus den USA, Jonathan Moore wurde. Der nunmehr angesehene, bärtige und langweilige Professor schafft es zufällig, sich in einen geschlossenen Kreis reicher Londoner einzuschleichen. Und Kate, die reichste Frau der Gruppe, zu vögeln.

Wie es der Zufall will, werden einige von der Gruppe tot aufgefunden, unter anderem auf Joes Esstisch, mit einem Messer in der Brust, während ein mysteriöser Erpresser unseren kleinen Spinner per SMS erpresst.

Der zweite Teil ist noch unwahrscheinlicher als der erste

In der Fortsetzung der vierten Staffel scheint es, als hätten die Drehbuchautoren erneut in den Zauberhut mit den verrückten Wendungen gegriffen und eine neue Zutat hinzugefügt: den Wahnsinn. Ich erkläre es mir so: Als Joe aufs Land fährt, um seinen Freund und Feind Rhys Montrose zu töten, der für das Amt des Bürgermeisters von London kandidiert und ihn mit Morden erpresst, die er nicht begangen hat, taucht plötzlich der Wahnsinn auf. Rhys taucht wieder auf. Joe hat ihn jedoch gerade getötet, nackt auf einem Stuhl. Aber was ist hier los? Hatte Rhys einen Zwillingsbruder, der versehentlich nackt ermordet wurde? Das ist nicht der Fall. In der nächsten Episode erfahren wir mit hochgezogenen Augenbrauen, dass dieser Rhys im Anzug, der aus dem Nichts auftauchte, in Wirklichkeit eine Halluzination ist. Na klar.

Ohne Unterhose und an einen Stuhl gefesselt sitzt er Joe gegenüber, aber was soll schon passieren? Bild: netflix

Denn trotz einiger Gesprächsszenen im ersten Teil zwischen Joe und dem Bürgermeisterkandidaten ist Rhys die einzige Figur in diesem Mikrokosmos der Reichen und Berühmten, mit der unser kleiner reicher Killer nie sympathisiert hat. Als Joe in den ersten Episoden mit ihm sprach, sprach er eigentlich mit einem leeren Stuhl. Rhys ist die körperlose Verkörperung seines Wahnsinns und Joes Schuldgefühlen. Als ob der imaginäre kleine Teufel, der auf seiner Schulter lebt, die Züge des zukünftigen Bürgermeisters von London angenommen hätte, bis Joe ihn tatsächlich tötet. Eine Absurdität, die selbst die Drehbuchautoren von «Plus Belle La Vie» nicht gewagt hätten.

Kate, die reiche und kühle Galeristin, verliebt sich in Jonathan, den pleite gegangenen Möchtegern-Professor. Glaubwürdig. Bild: netflix

So ist der arme kleine Serienmörder niemals das Opfer eines Erpressers geworden. Er ist in Wirklichkeit krank, verrückt und leidet an einer gespaltenen Persönlichkeit. Er war es, der sich selbst mit imaginären SMS erpresst hatte und seine kleinen Freunde tötete. Wie aus dem Nichts. Und wenn du den Trailer gesehen hast, ist dir aufgefallen, dass Joes Ex-Freundinnen, die eigentlich tot waren, wieder auftauchten. Vielleicht hast du wie ich gedacht: «Oh Gott, haben Beck und Love überlebt?» Auch hier gilt: Nein. Die beiden Frauen sind Erinnerungen, die Joe fünf Minuten lang verfolgen. Ja, es ist eine Täuschung.

Der Trailer zu Teil 2:

Ein weiterer Wiederkehrer ist der berühmte Käfig, der auf magische Weise von New York (in der ersten Staffel) nach Los Angeles und dessen Vororte (zweite und dritte Staffel) und nun nach London verlegt wurde. Auf der Glaubwürdigkeitsskala befinden wir uns zwischen dem Parkplatz und dem zweiten Untergeschoss. Joe sperrt darin Marienne ein, die später von Nadia, die fast zufällig darauf stösst, befreit wird. Wie praktisch.

Der Käfig im Handgepäck für die Reise von den USA nach England? Bild: netflix

Die Enttäuschung setzt sich bis in die letzten Minuten der letzten Episode fort, als Joe seinen Selbstmord verpatzt und Kate auf dem Krankenhausbett verspricht, dass er ein besserer Mensch werden wird. Dass er dank ihr – weil sie an ihn glaubt, hahahahaha – ein besserer Mensch werden kann. Er rettet nur seinen Arsch, indem er Edward, einen seiner Studenten, tötet, indem er eine andere Studentin, Nadia, die ihn gerade entlarvt hatte, beschuldigt. Nachdem er die ganze Staffel über von seinen Gewissensbissen gequält wurde, tötet er natürlich ein letztes Mal kaltblütig.

Nadia und Edward, RIP kleiner Engel. Bild: netflix

Die letzten Sequenzen entführen uns in die Zukunft des Paares, wo die Liebe nur noch von Reichtum übertroffen wird. Joe, der kleine, durchgeknallte Buchhändler, hat seinen Job gut gemacht. Wie aus dem Nichts.

Hat das Ganze etwas Positives?

Es gibt jedoch mehrere Punkte, die mir sagen, dass ich den Sonntag nicht ganz verloren habe. Der erste ist die Entdeckung der von der Streaming-Plattform angebotenen beschleunigten Abspielgeschwindigkeit. Effektiv.

Der zweite Pluspunkt ist, dass «‹You› für die Arbeit schauen zu müssen» eine gute Entschuldigung dafür ist, sich nicht mit der Wäsche beschäftigen zu müssen. (Das ist zwar weniger relevant, wenn du Buchhalter oder Yogalehrer bist, als wenn du Journalistin bei watson bist, aber der Rest sollte für dich relevant sein. Und zwar für jeden Einzelnen.)

I dare you! Nenne mir einen guten Grund, warum ich «You» schauen soll, los! Bild: netflix

Der dritte und letzte Punkt ist, dass diese Wendungen uns allen zumindest eines klarmachen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man kann runde Dinge in eckige bringen. Man kann aufgrund eines Missverständnisses alles hinschmeissen und Drehbuchautorin für Netflix werden. Wenn du also Buchhalterin oder Yogalehrer (und unzufrieden) bist, zögere nicht länger: Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel haben noch nicht begonnen. Die Drehbuchautoren werden Hilfe brauchen, um neue Ideen zu entwickeln.

Halte mich auf dem Laufenden und viel Glück auf deinem Weg zu einer Karriere in Hollywood.