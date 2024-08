Die Matte hilft bei Muskelkater. Und egal, ob ich mich auf den Rücken oder den Bauch lege: Die Nadeln kurbeln nicht nur die Durchblutung, sondern auch die Verdauung an. In den ersten Minuten auf der Matte entweicht meist ganz viel Luft aus meinem Darm.

Die Nackenbeschwerden sind nicht ganz verschwunden, treten aber nicht mehr so häufig auf. Mein Schlaf hat sich verbessert, eigentlich nur dadurch, dass ich besser abschalten kann und mir nicht so oft über die grossen Fragen im Leben Gedanken mache (wer kennt's nicht?).

Ich atmete tief ein und aus. Und spürte schon nach einigen Minuten einen ersten Effekt. Erst kribbelten die Füsse, dann die Hände. Danach fühlte es sich so an, als würde jede Zelle in meinem Körper tanzen. Lebensfreude breitete sich aus. Hach, ein Gefühl wie frisch verliebt.

Ganz aufgeregt und vorsichtig legte ich mich kurz vor dem Schlafengehen das erste Mal über die Matte. Ohne Kleidung. All in.

Es gibt verschiedene Modelle mit mehr oder weniger Spitzen. Je stacheliger, desto mehr Druck wird auf den Körper ausgelöst. Ich wählte die orange Matte. Für fortgeschrittene Shakti-Gänger. Ich will ja was spüren!

