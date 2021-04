Leben

Schweiz

So würdest du heissen, wenn du heute auf die Welt kämest



Bild: shutterstock

So würdest du heissen, wenn du heute auf die Welt kämest

Mia, Noah, Emma – diese Namen prägen die aktuellen Hitparaden. Hättest auch du einen solchen Trend-Namen getragen? Finde es jetzt heraus!

Welche Namen beliebt sind, ändert sich im Wandel der Zeit. Vielleicht bist du eine dieser Frauen, der vor dreissig Jahren der damals beliebteste Name «Sarah» vergeben wurde. Würdest du heute geboren werden und erneut den populärsten Namen erhalten, wärst du jetzt «Mia». Finde deinen heutigen Namen heraus!

Finde deinen heutigen Namen heraus: Name: Jahrgang: Geschlecht: weiblich männlich

Das sind 2019 die unter der Schweizer Bevölkerung am häufigsten vertretenen Namen:

Die häufigsten Frauennamen:

Maria (80'995) Anna (41'172) Sandra (34'819) Ursula (34'552) Ruth (33'215)

Die häufigsten Männernamen:

Daniel (62'551) Peter (57'804) Thomas (52'643) Hans (49'746) Christian (42'267)

Wie viele dieser 10 Namen sind in deinem persönlichen Umfeld vertreten? 0 oder 1 2 oder 3 4 oder 5 6 oder 7 8 oder 9 Alle 10

Das Kleingedruckte: Deine Angaben werden von watson weder gespeichert noch weitergegeben.

Zum Tool: Die Daten stammen vom Bundesamt für Statistik und beziehen sich auf das Jahr 2019. Insbesondere bei seltenen Namen haben mehrere Vornamen in einem Jahr den gleichen Rang erhalten. Es wird dann jeweils der alphabetisch erste Name angezeigt (was teilweise dazu führt, dass das Tool gleich mehrere Vornamen mit A anzeigt).

Inspiration: Diese Story ist inspiriert von einem Artikel des TIME Magazine.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart So sieht es aus, wenn sich Erwachsene wie Babys verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter