Weihnachtsmarkt: Baden eröffnet erstes Weihnachtsdorf schon im Oktober

Der erste Weihnachtsmarkt öffnet heute

29.10.2025, 15:1429.10.2025, 15:14

Während draussen noch der Herbst in allen Farben leuchtet, öffnet der erste Weihnachtsmarkt der Schweiz schon seine Pforten: «s'Badener WunderDorf».

Ab dem 29. Oktober 2025 verwandelt sich der Theaterplatz in Baden für sieben Wochen in ein Weihnachtsdorf. Der Startschuss fällt um 16.00 Uhr mit der Türöffnung, ab 18.00 Uhr wird es Live-Musik geben – und um 19.00 Uhr steht eine Feuershow auf dem Programm.

Vom 29. Oktober bis 21. Dezember verwandelt sich der Theaterplatz in Baden in ein Weihnachtsdorf.
Vom 29. Oktober bis 21. Dezember verwandelt sich der Theaterplatz in Baden in ein Weihnachtsdorf.

Neben Streetfood und Glühwein erwarten die Besucherinnen und Besucher ein «Gschenkli-Dörfli» sowie zahlreiche Markthütten und Bars.

Der Weihnachtsmarkt dauert bis zum 21. Dezember. Geöffnet ist er dienstags und mittwochs von 16 bis 22 Uhr, donnerstags und freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr. Montags bleibt der Markt geschlossen. Mehr Infos findest du hier.

Baden startet früh mit dem ersten Weihnachtsmarkt, andere Städte folgen erst später. Als Vergleich: Luzern eröffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Inseli-Park am 5. November, das Zürcher Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz beginnt am 20. November – genauso wie der Weihnachtsmarkt von Montreux. (cst)

Damit du schon in Stimmung kommst:

Rauszeit
Diese zauberhaften Weihnachtsmärkte im nahen Ausland lohnen einen Besuch
