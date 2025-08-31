klar18°
Hecht Band hinter den Kulissen am Zürich Openair 2025

Video: watson/Delia Klo

Spontanes Tattoo, Auswandern oder Reality-Star? Hecht im Interview

Hecht. Fünf Freunde, die mit ihrer Band vor allem live für Stimmung sorgen. So auch am Zürich Openair, wo wir die Musiker getroffen haben.
31.08.2025
Amanda Schneider
Amanda Schneider
Delia Klo
Delia Klo
Hecht ist eine der erfolgreichsten Mundartbands der Schweiz. Im Gespräch mit Leadsänger Stefan Buck und Gitarrist Christoph Schröter geht es nicht nur ums neue Album «LOVERS», sondern auch um spannende Einblicke hinter die Kulissen – vom Snack-Liebhaber bis zur Frage, wer sich am ehesten nackt auf die Bühne trauen würde:

Video: watson/Delia Klo

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sprechen wir über das neue Album «LOVERS». Auf die Frage, wie die Band sich für den Namen entschieden hat, antwortet Leadsänger Stefan Buck lachend: «Wir können keine Rücksicht auf Taylor Swift nehmen.» Gemeint ist nicht die Künstlerin selbst, sondern eine Namensähnlichkeit der Alben.

Während die US-Popsängerin 2019 ihr Album «Lover» veröffentlichte, bringt die Schweizer Band Hecht am 12. September 2025 ihr neues Werk «LOVERS» heraus.

Die Namensähnlichkeit sei jedoch Zufall, betont Stefan Buck: Der Titel soll die gesamte Songwelt von Hecht widerspiegeln. Aus dieser Idee entstand auch die zentrale Inspiration für das neue Album:

«Wir sind die grössten Lovers und Haters voneinander, aber seelenverwandt.»

Auch live geht es für Hecht bald wieder weiter: Tourstopps in Deutschland und Österreich stehen an.

«Im Ausland fängst du ganz von vorne an. Dich kennt dort niemand, das ist ein grosses Gefühl und motiviert, Vollgas zu geben, um ein neues Publikum zu erobern.» Klar ist: Ihre grösste Leidenschaft bleibt die Bühne, mehr als alles Drumherum.

Im Interview mit Stefan Buck und Christoph Schröter geht es an die Wäsche. Wer von ihnen am meisten Zeit auf Social Media verbringt, verraten sie im Video. ;)

Das denken die Menschen am ZOA über Schönheits-OPs
Video: watson
