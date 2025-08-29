wechselnd bewölkt, Regen18°
Das meinen Besucher des Zürich Openairs zu Schönheits-OPs

Am ZOA haben wir euch zu Schönheits-OPs befragt.Video: watson/Amber Vetter

«Social Media ist der Grund, wieso man eine OP machen will»: ZOA-Besucher zu Beauty-OPs

Schönheits-Operationen sind in aller Munde, vor allem in Zürich. Am Zürich Openair wollten wir wissen, was ihr von Schönheits-Eingriffen haltet.
29.08.2025, 19:0029.08.2025, 19:00
Sabeth Vela
Sabeth Vela
Amber Vetter
Amber Vetter
Michelle Claus
Michelle Claus
Beim Gampel oder dem St. Gallen Openair gilt meistens: Gute Kleider anstatt modische. Beim Zürich Openair weht jedoch ein anderer Wind. Perfekt sitzendes Make-up und ausgefallene Outfits gehören zur Tagesordnung. Das Aussehen ist am ZOA also um einiges wichtiger als noch an anderen Festivals.

Darum waren wir auf dem Gelände des Openairs unterwegs und wollten von den Besucherinnen und Besucher wissen, wie sehr sie den Druck gut auszusehen spüren, was sie von Schönheits-Operationen halten und ob sie selbst schon an sich herumgeschnipselt haben. Dabei kamen die herzigsten Quotes zur Selbstliebe heraus. 🥹 Doch schau selbst:

Video: watson/Amber Vetter

Mit hohen Schuhen ans Festival – das tragen die Menschen am Zürich Openair 2024
Video: watson
