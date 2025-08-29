«Social Media ist der Grund, wieso man eine OP machen will»: ZOA-Besucher zu Beauty-OPs

Am ZOA haben wir euch zu Schönheits-OPs befragt.Video: watson/Amber Vetter
Schönheits-Operationen sind in aller Munde, vor allem in Zürich. Am Zürich Openair wollten wir wissen, was ihr von Schönheits-Eingriffen haltet.
29.08.2025, 19:0029.08.2025, 19:00
Beim Gampel oder dem St. Gallen Openair gilt meistens: Gute Kleider anstatt modische. Beim Zürich Openair weht jedoch ein anderer Wind. Perfekt sitzendes Make-up und ausgefallene Outfits gehören zur Tagesordnung. Das Aussehen ist am ZOA also um einiges wichtiger als noch an anderen Festivals.
Darum waren wir auf dem Gelände des Openairs unterwegs und wollten von den Besucherinnen und Besucher wissen, wie sehr sie den Druck gut auszusehen spüren, was sie von Schönheits-Operationen halten und ob sie selbst schon an sich herumgeschnipselt haben. Dabei kamen die herzigsten Quotes zur Selbstliebe heraus. 🥹 Doch schau selbst:
Video: watson/Amber Vetter
Mehr Videos:
Video: watson/michelle claus
Video: watson/Emanuella Kälin
Disney Music Festival
1 / 12
Disney Music Festival
Beim Disney Music Festival treten alle Disney-Legenden auf: Unter anderem Timon und Pumba aus Lion King...
quelle: disneyland paris
Mit hohen Schuhen ans Festival – das tragen die Menschen am Zürich Openair 2024
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Diesen Herbst geht es in die Tiefen des Amazonas-Gebiets. Neue Teilnehmer:innen stellen sich bei «7 vs. Wild» ihrer bisher wohl härtesten Challenge. Alle Infos zur bevorstehenden Staffel gibt es hier.
Hier geraten sogar Überlebenskünstler irgendwann an ihre Grenzen. Denn egal, ob vor der Kulisse eines abgestürzten Flugzeugs irgendwo im Nirgendwo Neuseelands oder in der schwedischen Wildnis, «7 vs. Wild» hat in der Vergangenheit abermals bewiesen, dass es immer für eine Überraschung gut ist.