Video: watson/michelle claus

News, aber anders: Besucher am Zürich Openair erzählen dir, was Lil Nas X passiert ist

Wir waren am ZOA vor Ort auf der Suche nach den nächsten watson-Hosts 😉

Michelle Claus Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Videos»

Rapperin Nina Chuba, Techno-Legende Scooter und Schweizer Mundart-Band Patent Ochsner läuten dieses Wochenende das Zürich Openair 2025 ein.

Wir waren ebenfalls dort und haben in der Menge nach News-Hosts gesucht, die dir berichten, was Lil Nas X passiert ist 👀



Video: watson/michelle claus

Mehr Openair-Content!

Michelles allerallererstes Mal an einem Openair Video: watson/hanna dedial

Die besten Anmachsprüche am OAFF Video: watson/Emanuella Kälin

Ski Aggu spricht bei Konzert auf dem Gurten Berndeutsch – oder versucht es zumindest Video: watson/lucas zollinger