Zürich Openair 2025: Die Besucher erklären dir die News zu Lil Nas X

News, aber anders: Besucher am Zürich Openair erzählen dir, was Lil Nas X passiert ist

Wir waren am ZOA vor Ort auf der Suche nach den nächsten watson-Hosts 😉
23.08.2025, 19:4523.08.2025, 19:45
Michelle Claus
Michelle Claus
Sabeth Vela
Sabeth Vela
Rapperin Nina Chuba, Techno-Legende Scooter und Schweizer Mundart-Band Patent Ochsner läuten dieses Wochenende das Zürich Openair 2025 ein.

Wir waren ebenfalls dort und haben in der Menge nach News-Hosts gesucht, die dir berichten, was Lil Nas X passiert ist 👀

Video: watson/michelle claus

Neuer Zoff um AHV: «Die Zahlen sind nur auf den ersten Blick gut»
Die Perspektiven für die AHV sind um Milliarden besser als gedacht. Was bedeutet das für die Finanzierung der 13. AHV-Rente? Fest steht: Die Fronten zwischen links und bürgerlich bleiben verhärtet.
Plötzlich ist alles anders. Die Milliarden-Sorgen um die AHV: wie weggeblasen. Nimmt man das am Mittwoch vom Bundesrat verkündete Referenzszenario zum Nennwert, hat das grösste Sozialwerk der Schweiz keine Geldsorgen – falls sich die Politik rechtzeitig auf eine Lösung für die Finanzierung der 13. AHV-Rente einigt.
Zur Story