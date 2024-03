Rekord: Glückspilz knackt Lotto-Jackpot von 64,5 Millionen Franken

Glückspilz knackt Lotto-Jackpot von 64,5 Millionen Franken

Der Schweizer Lotto-Jackpot von 64,58 Millionen Franken ist nach Angaben der Lotteriegesellschaft Swisslos am Samstag geknackt worden. Einen so hohen Betrag gewann bisher noch keine Einzelperson in der über 50-jährigen Geschichte des Schweizer Lottos.

Bei der heutigen Swiss-Lotto-Ziehung wurden gleich mehrere Personen zu Millionären. So knackte heute Abend ein Glückspilz aus der Deutsch-Schweiz oder dem Tessin den Swiss Lotto Jackpot in der Höhe von CHF 64'585'388.20. Mit den sechs richtigen Zahlen ohne Glückszahl sichert sich eine weitere Gewinnerin oder ein Gewinner eine Million Franken.

Die Gewinnzahlen:

5 – 14 – 33 – 35 – 36 – 41

Glückszahl 4

Lotto-Stand in Buochs im Kanton Nidwalden. Bild: keystone

Bei der nächsten Ziehung befinden sich 1,5 Millionen im Jackpot, wie Swisslos weiter mitteilte.

(sda)