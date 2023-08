Alles, was du zur Street Parade wissen musst

Bereits zum 30. Mal findet die grösste Techno-Party der Welt am Zürcher Seebecken statt. Hier findest du alle Infos zum Mega-Event.

Rund 900'000 Menschen nahmen letzten Sommer an der Street Parade teil und tanzten bei bestem Wetter durch die Strassen von Zürich. Diesen Samstag, am 12. August, ist es wieder so weit.

Die Route

Das Herzstück der Street Parade ist der Umzug der rund 30 Love Mobiles, die mit ihrem Sound die Strassen beschallen. Starten tut die zwei Kilometer lange Route am Utoquai. Entlang des Seebeckens geht es Richtung Bellevue, dann über die Quaibrücke zum Bürkliplatz und weiter bis zum Hafendamm Enge.

Das Programm

Das Programm spielt sich auf und um die Love Mobiles und auf den acht verschiedenen Stages entlang der Route ab. Hier kannst du nachlesen, wann welche DJs auf welcher Bühne stehen. Die grosse Party inmitten der Stadt beginnt um 13 Uhr und dauert bis um Mitternacht. Aber keine Angst, du musst dann bestimmt nicht direkt nach Hause, sondern kannst an einer der vielen Afterpartys weiter feiern.

Das Wetter

Die Wetterprognose für diesen Samstag sieht sehr gut aus. Nachdem wir in den letzten Wochen eher herbstliches Wetter ertragen mussten, ist die Sonne rechtzeitig zur Techno-Parade wieder zurück. MeteoSchweiz prognostiziert für den 12. August meist sonniges Wetter bei Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Gegen Abend könnte es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen – packe darum besser auch einen Regenschutz ein. Die aktuelle Prognose kannst du dir auch hier ansehen.

Das Wetter lässt auch dieses Jahr wieder viele kreative (und freizügige) Outfits zu. Bild: KEYSTONE

Der Verkehr

Jeder, der schon mal an der Street Parade war, der weiss: Wer mit dem Auto kommt, ist selbst schuld. Die Veranstalter sowie auch die Stadt empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die SBB bieten zahlreiche Extrazüge an, damit du auch in den frühen Morgenstunden noch unversehrt nach Hause kommst. Die Stadtpolizei Zürich kündigt zudem mehrere Fahr- und Halteverbote an und warnt davor, dass in der Innenstadt keine Parkplätze zur Verfügung stehen werden.

Die WCs

Jedes Jahr wird die Anzahl der WCs wieder aufgestockt, sagt der Presseverantwortliche der Street Parade auf Anfrage. Dieses Jahr sind es 100 WCs mehr, die den Feiernden zur Verfügung stehen. Es gibt unterschiedliche Pinkel-Möglichkeiten: Vom klassischen Toitoi über den Pinkelring für Männer bis hin zu WC-Türmen, welche fortlaufend gereinigt werden. Je nachdem, wo du dich erleichtern willst, musst du allenfalls einen kleinen Betrag bezahlen – die meisten WCs sind aber gratis.

Für die grösste Techno-Parade der Welt legen sich alle richtig ins Zeug bei der Kleiderauswahl. Bild: KEYSTONE

Sicherheit und Drogen

Die Umzugsroute wird von einem grossen Aufgebot der Stadtpolizei gesichert. Von einem Helikopter aus wird zudem die Bewegung der Menge aus der Luft beobachtet. Die Wasserschutzpolizei wird das Seebecken überwachen. Die Veranstalter der Street Parade rufen dazu auf, ohne Einfluss von Drogen und übermässigem Alkoholkonsum zu feiern. Wer doch etwas konsumieren möchte, hat am Bürkliplatz die Möglichkeit, seine Drogen vom Drogeninformationszentrum Zürich testen zu lassen. (anb)