«Black Mirror» will sich neu erfinden – und kündigt neue Staffel an



Jennifer Ullrich / watson.de

«Black Mirror» hat bei Netflix über die Jahre hinweg Kultstatus erreicht und ist eine der langlebigsten Serien auf der Plattform. Die letzte Staffel liegt aber bereits vier Jahre zurück, lange mussten die Fans um eine Fortsetzung bangen. 2022 gab Netflix dann offiziell grünes Licht für Staffel sechs der Anthologie.



Jetzt steht auch der Release der neuen Folgen fest: Bereits am 15. Juni ist es so weit. Der Cast kann sich wieder einmal sehen lassen, unter anderem «Breaking Bad»-Star Aaron Paul spielt in einer Episode mit. Netflix hat auch gleich einen Trailer veröffentlicht, der den Hype befeuert.

Was der «Black Mirror»-Trailer verrät



Auch diesmal erzählt jede Folge eine eigene, in sich abgeschlossene Geschichte. Im Grunde enthält die Staffel also mehrere Spielfilme. Ein Thema, das in der dystopischen Science-Fiction-Produktion immer wiederkehrt, ist die Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.



Neben Aaron Paul können Fans schon einen Blick auf Salma Hayek werfen. Ihre Episode trägt den Titel «Joan Is Awful». Die Story handelt von einer gewöhnlichen Frau, die erfährt, dass eine globale Streaming-Plattform ein TV-Drama über ihr Leben herausgebracht hat. So nimmt Netflix sogar auch Bezug auf sich selbst. Ohnehin haben Referenzen Tradition in dem Serien-Kosmos.

Netflix: Serien-Schöpfer verrät Details

Bei «Tudum» verrät Showrunner Charlie Brooker Details zu Staffel sechs. Demnach wird sich die Serie noch einmal neu erfinden. Brookers Ziel sei es schon immer gewesen, nicht nur die Fans, sondern auch sich selbst zu überraschen. «Was sonst ist der Sinn dahinter?», fragt er.



Weiter kündigt Brooker an: «Nicht jede Folge der neuen Staffel wird genau das sein, was ihr erwartet – aber das ist der springende Punkt.» Für Staffel sechs stellte er sogar seine eigenen Prinzipien infrage – «teils als Herausforderung, teils, um die Dinge sowohl für mich als auch für das Publikum frisch zu halten».



Konkret bedeutet das: «Dieses Mal haben wir neben einigen der bekannteren »Black Mirror«-Tropen auch ein paar neue Elemente. Darunter einige, von denen ich zuvor geschworen habe, dass die Serie sie niemals aufgreifen würde.» Ein konkretes Bild davon können sich Fans der Serie in wenigen Tagen machen.