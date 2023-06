«Stranger Things» bietet fürs Finale eine 80er-Ikone auf

Linda Hamilton wurde als Sarah Connor aus den «Terminator»-Filmen weltbekannt. Nun ist von Netflix für die letzte Staffel von «Stranger Things» gewonnen worden. Sie verspricht Action.

Sie war einer der ersten weiblichen Actionstars, rettete für Hollywood mehrfach die Welt. Ob Linda Hamilton das nun auch im Netflix-Hit «Stranger Things» gelingen wird, bleibt spannend. Im grossen Finale der Erfolgsserie wird sie auf jeden Fall dabei sein, wie der Streamingdienst nun bekannt gegeben hat.

Linda Hamilton wurde als Sarah Connor weltbekannt.

Ihr Mitwirken an der fünften und letzten Staffel wurde im Rahmen des Fan-Events «Tudum» in Brasilien verkündet – von keinem Geringeren als Arnold Schwarzenegger. «Meine alte Freundin – eine fantastische Schauspielerin, ein knallharter Typ – wird Teil unserer Netflix-Familie», moderierte der Hollywoodstar eine Videobotschaft seiner Kollegin an. «Ich weiss nicht, wie es sein wird, Fangirl und Schauspielerin zugleich zu sein», sagte die 66-Jährige in dem Clip über ihre neue Rolle.

Schwarzenegger und Hamilton spielten Zusammen in «Der Terminator» (1984), «Terminator 2 - Tag der Abrechnung» (1991) und auch in «Terminator: Dark Fate» (2019). Die Rolle der Sarah Connor verhalf der Schauspielerin zum grossen Durchbruch in Hollywood und machte sie zur Actionheldin und Achtzigerjahre-Ikone.

Was für eine Rolle Linda Hamilton bei Stranger Things« übernimmt, wurde noch nicht verraten, aber es soll actionreich werden. Netflix teilte am Sonntag mit: «Die fünfte Staffel verspricht, noch düsterer, noch bedrohlicher und noch spannender als alle Vorgänger-Staffeln zu werden.» Die Folgen würden sich aktuell in der Pre-Production befinden. Wann genau sie ausgestrahlt werden, ist jedoch noch unklar.

«Stranger Things» mit bislang vier Staffeln ist der grösste englischsprachige Serienhit des Streamingdienstes Netflix, getoppt nur vom koreanischen «Squid Game». Vom Finale versprechen sich die Macher einen weiteren riesigen Erfolg.

