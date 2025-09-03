freundlich13°
«Scrubs»-Neuauflage: Auch Carla ist dabei

«Scrubs»-Neuauflage: Auch Carla ist dabei

Nachdem schon im Juli eine Neuauflage der Ärzte-Comedy «Scrubs» angekündigt wurde, steht jetzt fest, dass ein weiteres bekanntes Gesicht zurückkehrt: Oberschwester Carla Espinosa, gespielt von Judy Reyes (57), wird ebenfalls wieder an Bord der Serie sein.
03.09.2025, 04:5103.09.2025, 07:51
Sie verstärkt Zach Braff (50) in der Rolle als John Dorian (J.D.) und Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk. Die Wiederverpflichtung von Reyes war wegen einer parallel laufenden Hauptrolle in der Crime-Comedy «High Potential» zunächst unklar, berichtet die US-Entertainmentseite «Deadline».

SCRUBS Series 4/Episode 17/ My Life in Four Cameras PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Mandatory credit line: Image courtesy TOUCHSTONE TV / Ronald Grant Archive / Mary Evans
Judy Reyes (3. von links) in ihrer Rolle als Carla Espinosa bei «Scrubs».Bild: www.imago-images.de

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Sie lief in den USA in den Jahren 2001 bis 2010 zunächst für sieben Staffeln bei NBC und später bei ABC, dort soll auch die Neuauflage gezeigt werden. In Deutschland hatte ProSieben die Comedy ausgestrahlt. (sda/dpa)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Schlarpi
03.09.2025 06:01registriert Juli 2025
Viel wichtiger: spielt der Hausmeister auch wieder mit??
561
Melden
Zum Kommentar
6
