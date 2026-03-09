48 über- und unterirdische Fashion-Momente aus der Oscar-Geschichte

Zum Vorglühen aufs Oscar-Wochenende hier ein Rückblick auf die schönsten und verrücktesten Auftritte der Filmstars auf dem roten Teppich.
Janet, Bette, Joan und ElizabethAudrey, Grace, Joanna und SophiaMeryl, Cher, Winona und NicoleGwyneth, Julia und BjörkAngelina, Penélope, Cate, Emily und Céline und KateTilda, Viola und PenélopeMarion, Sophia, Anne und HalleMeryl, Gwyneth, Jennifer und JenniferEmma, Alicia, Cynthia und NicoleWhoopi, Helen und MichelleCynthia, Florence, Zendaya und KristenFlorence, Cynthia, Ariana, Zendaya und Halle
Janet, Bette, Joan und Elizabeth
1929
Bei der ersten Verleihung der Academy Awards ist Glamour noch ein Fremdwort: Janet Gaynor nimmt ihren in adretter Alltagskleidung für die Filme «7th Heaven», «Street Angel» und «Sunrise» entgegen.Bild: imago stock&people
1939
Ein geflügeltes Dekolleté: Bette Davis weiss exakt, wie man einen Auftritt möglichst dramatisch gestaltet. Sie gewinnt einen Oscar für «Jezebel».Bild: www.imago-images.de
1946
Die arme Joan Crawford muss 1946 ihren Oscar für «Mildred Pierce» im Krankenbett entgegennehmen. Sie leidet an einer Lungenentzündung.Bild: www.imago-images.de
1948
Elizabeth Taylor ist für nichts nominiert, aber natürlich eine Augenweide in sündhaftem Pelz.Bild: www.imago-images.de
Audrey, Grace, Joanna und Sophia
1954
Die personifizierte Grazie: Audrey Hepburn freut sich über ihren Oscar für «Roman Holiday».Bild: www.imago-images.de
1955
Eins der allerersten Farbfotos von den Oscars: Grace Kelly in einem Kleid aus sogenannter Champagnerseide von Designerin Edith Head.Bild: www.imago-images.de
1957
Der Stoff für diesen wundervollen Mantel und das Kleid darunter kostete ganze 100 Dollar, das Design und die Näharbeiten übernahm Joanna Woodward (hier mit ihrem Mann Paul Newman und ihrem Oscar für «The Three Faces of Eve) der Einfachheit selbst.Bild: www.imago-images.de
1959
Schlicht, klassisch, perfekt: Sophia Loren mit Maurice Chevalier und einer neugierigen Dame im Hintergrund.Bild: www.imago-images.de
Meryl, Cher, Winona und Nicole
1983
Mit einem unverschämten und auch gar nicht weiter gerechtfertigten Zeitsprung begeben wir uns in die 80er und zu Meryl Streep, die sich aus lauter freudiger Erschöpfung wegen ihrer Schwangerschaft und ihrem zweiten Oscar (für «Sophie's Choice») setzen muss. Das Kleid möchten wir sofort haben.Bild: imago stock&people
1988
Und hier das angeblich freizügigste Kleid der bisherigen Oscar-Geschichte: Cher nahm darin ihren Award für «Moonstruck» entgegen.Bild: www.imago-images.de
1996
Geradezu züchtig dagegen Winona Ryder in Champagner-Pailletten.Bild: www.imago-images.de
1997
Wenn Nicole Kidman (in Dior) besonders flache Schuhe anzieht und Tom Cruise dagegen etwas höhere, fällt der Grössenunterschied kaum noch auf ... Bild: imago stock&people
Gwyneth, Julia und Björk
1999
A rose is a rose is a rose: Gwyneth Paltrow mit ihrem Oscar für «Shakespeare in Love» und in einem Kleid von Ralph Lauren. Man beachte die Blumen im Hintergrund.Bild: imago stock&people
2001
2001 gewann Julia Roberts für «Erin Brokovich» und Russell Crowe für «Gladiator». Julias Kleid von Valentino dürfte das berühmteste unter den «schönen» Kleidern der Oscar-Geschichte sein.Bild: www.imago-images.de
2001
Im gleichen Jahr trug Björk (nominiert für «Dancer in the Dark») mit diesem Schwanenmodell das berühmteste unter den originellsten Kleidern der Oscar-Geschichte. Auch bekannt als «fashion disaster».Bild: www.imago-images.de
2002
Gwyneth Paltrows Töchter verkleideten sich später gerne mit diesem Gothic-Modell von Alexander McQueen ...Bild: www.imago-images.de
Angelina, Penélope, Cate, Emily und Céline und Kate
2004
Eine Mischung aus griechischer Göttin und Marilyn Monroe: die makellose Angelina Jolie in einem Kleid von Marc Bouwer.Bild: www.imago-images.de
2007
Ein Gruss an Björks Kollision mit einem Schwan? Tausende von hellrosa Federn hat Versace da für Penélope Cruz verarbeitet. Sie ist nominiert für «Volver».bild: imago
2007
Cate Blanchett, regelrecht überirdisch und lasziv schimmernd in Armani Privé (nominiert für «Notes on a Scandal»).Bild: www.imago-images.de
2007
Etwas irdischer, dafür in royalem Blau: Emily Blunt mit ihrem damaligen Boyfriend Michael Bublé. Das Kleid von Calvin Klein ist mit ungefähr einer Million von Mini-Pailletten bestickt.Bild: imago stock&people
2007
2007 bescherte uns wirklich viele schöne Momente und auch diese beiden Damen in korrespondierendem Grün: Céline Dion und Kate Winslet (nominiert für «Little Children»), seit «Titanic» unzertrennlich.Bild: imago stock&people
Tilda, Viola und Penélope
2008
Sie hat nur einen Ärmel und sie macht das Beste draus: Tilda Swinton mit ihrem Oscar für «Michael Clayton». Das Design von Lanvin erhält den Spitznamen «halber Batman».Bild: www.imago-images.de
2009
A shining Star! Viola Davis ist nominiert für ihre Rolle in «Doubt» und hat sich selbst als eine Art Oscar-Statuette vergoldet.Bild: www.imago-images.de
2009
Penélope Cruz gewinnt für «Vicky Cristina Barcelona» und trägt eine Art historizistisches Brautkleid von Balmain. Es stammt aus den 50er-Jahren. Die Dekoration hinter Cruz gewiss auch.Bild: www.imago-images.de
Marion, Sophia, Anne und Halle
2009
2009 war wirklich kein Jahr für bescheidene Auftritte: Marion Cotillard in hinreissendem Nacht-Schwarz-Blau (Dior) und Sophia Loren in einem etwas fragwürdigen, quallenartigen Etwas (Armani Privé).Bild: www.imago-images.de
2009
Perfectly perfect! Anne Hathaway, erstaunlicherweise ebenfalls in Armani Privé und nominiert für «Rachel Getting Married». Bild: www.imago-images.de
2011
Halle Berry als eine Art Phoenix, der Tüllflammen entsteigt. Das Kleid von Marchesa wurde von Harvey Weinsteins Frau Georgina Chapman designt, die heute mit dem Schauspieler Adrian Brody liiert ist.Bild: www.imago-images.de
Meryl, Gwyneth, Jennifer und Jennifer
2012
Eigentlich müsste Meryl Streep (in Lanvin und mit ihrem Oscar für «The Iron Lady») immer ganz in Gold gekleidet durch die Welt gehen.Bild: www.imago-images.de
2012
Was darf diese wundervolle Kreation von Tom Ford, für die sich Gwyneth Paltrow hier entschieden hat, nicht haben? Genau, Falten und Rümpfe! Was also kann man damit nicht tun? Sich hinsetzen. No way. Paltrow musste sich auf dem Weg zu den Oscars in einem SUV auf den Rücksitz legen, zwei Herren waren einzig damit beschäftigt, das Kleid immerzu glatt zu ziehen, danach gabs Stehen hinter der Bühne, bis sie einen Award präsentieren durfte.bild: imago
2013
Jennifer Lawrence gewinnt einen Oscar für «Silver Linings Playbook» und fällt dabei die Treppe hoch. diesem Kleid von Dior, das angeblich vier Millionen Dollar gekostet haben soll. Bild: AP Invision
2013
Selbstverständlich ist diese Valentino-rote Robe von Valentino. Beisst sich minimal mit dem roten Teppich, aber wird von Jennifer Aniston maximal toll getragen.bild: imago
Emma, Alicia, Cynthia und Nicole
2015
Hat Emma Stone eigentlich schon jemals einen Fashion-Fauxpas gemacht? Ganz klar NEIN! Hier ist sie zum ersten Mal – mit «Birdman» – für einen Oscar nominiert und trägt einen Traum von Eli Saab.Bild: imago stock&people
2016
Hinreissend: Alicia Vikanders schlüsselblumengelbes Kleid von Louis Vuitton. Sie gewinnt darin ihren Oscar für «The Danish Girl».Bild: www.imago-images.de
2017
Cynthia Erivo in einem Tapetenkleid von Monique Pean. Bild: imago stock&people
2018
Trägerfrei und mit Mäscheli. Oder sind das etwa zwei ultrapraktische Picknick-Beuteltaschen, die Armani Privé da für Nicole Kidman designt hat?Bild: www.imago-images.de
Whoopi, Helen und Michelle
2018
Und noch eine Tapete! Jetzt mit dem Motiv «Mysteriöse Chrysantheme» und mit Whoopi Goldberg. Christian Siriano hat dieses Kleid tatsächlich mit Taschen versehen, ein rares Gut bei den Oscars. Bild: www.imago-images.de
2019
Ein Hauch von Spass, Bubble Gum und Zuckerwatte! Helen Mirren verbreitet in Schiaparelli unfassbar viel gute Laune.Bild: www.imago-images.de
Wie aus einem Märchen: Michelle Yeoh in einem Silberregen-Kleid von Eli Saab.Bild: www.imago-images.de
Cynthia, Florence, Zendaya und Kristen
2020
Donatella Versace selbst flog nach Los Angeles, um Cynthia Erivo (nominiert für «Harriet») in dieses Kleid zu helfen. Ist es ein Hochzeitskleid? Ist es eine Skulptur? Beides?Bild: www.imago-images.de
2020
Die Schuhe!!! Florence Pugh hat Mut zur Farbe in diesem türkisen Zauber von Louis Vuitton.Bild: www.imago-images.de
2022
Zendaya trägt immer alles, als wäre es leicht wie Luft. Auch dieses Ensemble von Valentino.Bild: www.imago-images.de
2022
Kann Kristen Stewart (hier mit ihrer Partnerin Dylan Meyer) mal entspannt sein? NEIN! Auch nicht in diesem bequemen Ensemble von Chanel.Bild: www.imago-images.de
Florence, Cynthia, Ariana, Zendaya und Halle
2023
Die Schuhe!!! Florence Pugh als «romantischer Punk» – so lautet jedenfalls ihre Bezeichnung dieses Bettdecken-Looks von Valentino.Bild: www.imago-images.de
2024
Niemand feiert das Extreme so sehr wie Cynthia Erivo, jetzt in einer Smaragddrachen-Kreation von Louis Vuitton. Von hinten ... Bild: www.imago-images.de
2024
... und von vorne. Neben ihr: Ariana Grande, in eine rosa Wolke von Giambattista Valli gehüllt.Bild: www.imago-images.de
2024
Zendaya ist die unbestrittene Königin des roten Teppichs und ihre Glitzerpalmen auf Altrosa von Armani Privé gelten schon jetzt als historisch gut. Bild: www.imago-images.de
2025
Wir haben noch immer nicht herausgefunden, woran uns Ariana Grandes Schiaparelli-Robe erinnert. An eine Kreuzung aus Qualle, Rasierpinsel und Eisbecher vielleicht?Bild: www.imago-images.de
2025
Wie lautet das Sprichwort? Ein zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre lang Pech? Oje, für Halle Berrys Discokugel-Kleid (von Christian Siriano) wurden wohl viele Spiegel zerbrochen.Bild: keystone