48 über- und unterirdische Fashion-Momente aus der Oscar-Geschichte

Zum Vorglühen aufs Oscar-Wochenende hier ein Rückblick auf die schönsten und verrücktesten Auftritte der Filmstars auf dem roten Teppich.

Simone Meier

Janet, Bette, Joan und Elizabeth

1929 Bei der ersten Verleihung der Academy Awards ist Glamour noch ein Fremdwort: Janet Gaynor nimmt ihren in adretter Alltagskleidung für die Filme «7th Heaven», «Street Angel» und «Sunrise» entgegen. Bild: imago stock&people

1939 Ein geflügeltes Dekolleté: Bette Davis weiss exakt, wie man einen Auftritt möglichst dramatisch gestaltet. Sie gewinnt einen Oscar für «Jezebel». Bild: www.imago-images.de

1946 Die arme Joan Crawford muss 1946 ihren Oscar für «Mildred Pierce» im Krankenbett entgegennehmen. Sie leidet an einer Lungenentzündung. Bild: www.imago-images.de

1948 Elizabeth Taylor ist für nichts nominiert, aber natürlich eine Augenweide in sündhaftem Pelz. Bild: www.imago-images.de

Audrey, Grace, Joanna und Sophia

1954 Die personifizierte Grazie: Audrey Hepburn freut sich über ihren Oscar für «Roman Holiday». Bild: www.imago-images.de

1955 Eins der allerersten Farbfotos von den Oscars: Grace Kelly in einem Kleid aus sogenannter Champagnerseide von Designerin Edith Head. Bild: www.imago-images.de

1957 Der Stoff für diesen wundervollen Mantel und das Kleid darunter kostete ganze 100 Dollar, das Design und die Näharbeiten übernahm Joanna Woodward (hier mit ihrem Mann Paul Newman und ihrem Oscar für «The Three Faces of Eve) der Einfachheit selbst. Bild: www.imago-images.de

1959 Schlicht, klassisch, perfekt: Sophia Loren mit Maurice Chevalier und einer neugierigen Dame im Hintergrund. Bild: www.imago-images.de

Meryl, Cher, Winona und Nicole

1983 Mit einem unverschämten und auch gar nicht weiter gerechtfertigten Zeitsprung begeben wir uns in die 80er und zu Meryl Streep, die sich aus lauter freudiger Erschöpfung wegen ihrer Schwangerschaft und ihrem zweiten Oscar (für «Sophie's Choice») setzen muss. Das Kleid möchten wir sofort haben. Bild: imago stock&people

1988 Und hier das angeblich freizügigste Kleid der bisherigen Oscar-Geschichte: Cher nahm darin ihren Award für «Moonstruck» entgegen. Bild: www.imago-images.de

1996 Geradezu züchtig dagegen Winona Ryder in Champagner-Pailletten. Bild: www.imago-images.de

1997 Wenn Nicole Kidman (in Dior) besonders flache Schuhe anzieht und Tom Cruise dagegen etwas höhere, fällt der Grössenunterschied kaum noch auf ... Bild: imago stock&people

Gwyneth, Julia und Björk

1999 A rose is a rose is a rose: Gwyneth Paltrow mit ihrem Oscar für «Shakespeare in Love» und in einem Kleid von Ralph Lauren. Man beachte die Blumen im Hintergrund. Bild: imago stock&people

2001 2001 gewann Julia Roberts für «Erin Brokovich» und Russell Crowe für «Gladiator». Julias Kleid von Valentino dürfte das berühmteste unter den «schönen» Kleidern der Oscar-Geschichte sein. Bild: www.imago-images.de

2001 Im gleichen Jahr trug Björk (nominiert für «Dancer in the Dark») mit diesem Schwanenmodell das berühmteste unter den originellsten Kleidern der Oscar-Geschichte. Auch bekannt als «fashion disaster». Bild: www.imago-images.de

2002 Gwyneth Paltrows Töchter verkleideten sich später gerne mit diesem Gothic-Modell von Alexander McQueen ... Bild: www.imago-images.de

Angelina, Penélope, Cate, Emily und Céline und Kate

2004 Eine Mischung aus griechischer Göttin und Marilyn Monroe: die makellose Angelina Jolie in einem Kleid von Marc Bouwer. Bild: www.imago-images.de

2007 Ein Gruss an Björks Kollision mit einem Schwan? Tausende von hellrosa Federn hat Versace da für Penélope Cruz verarbeitet. Sie ist nominiert für «Volver». bild: imago

2007 Cate Blanchett, regelrecht überirdisch und lasziv schimmernd in Armani Privé (nominiert für «Notes on a Scandal»). Bild: www.imago-images.de

2007 Etwas irdischer, dafür in royalem Blau: Emily Blunt mit ihrem damaligen Boyfriend Michael Bublé. Das Kleid von Calvin Klein ist mit ungefähr einer Million von Mini-Pailletten bestickt. Bild: imago stock&people

2007 2007 bescherte uns wirklich viele schöne Momente und auch diese beiden Damen in korrespondierendem Grün: Céline Dion und Kate Winslet (nominiert für «Little Children»), seit «Titanic» unzertrennlich. Bild: imago stock&people

Tilda, Viola und Penélope

2008 Sie hat nur einen Ärmel und sie macht das Beste draus: Tilda Swinton mit ihrem Oscar für «Michael Clayton». Das Design von Lanvin erhält den Spitznamen «halber Batman». Bild: www.imago-images.de

2009 A shining Star! Viola Davis ist nominiert für ihre Rolle in «Doubt» und hat sich selbst als eine Art Oscar-Statuette vergoldet. Bild: www.imago-images.de

2009 Penélope Cruz gewinnt für «Vicky Cristina Barcelona» und trägt eine Art historizistisches Brautkleid von Balmain. Es stammt aus den 50er-Jahren. Die Dekoration hinter Cruz gewiss auch. Bild: www.imago-images.de

Marion, Sophia, Anne und Halle

2009 2009 war wirklich kein Jahr für bescheidene Auftritte: Marion Cotillard in hinreissendem Nacht-Schwarz-Blau (Dior) und Sophia Loren in einem etwas fragwürdigen, quallenartigen Etwas (Armani Privé). Bild: www.imago-images.de

2009 Perfectly perfect! Anne Hathaway, erstaunlicherweise ebenfalls in Armani Privé und nominiert für «Rachel Getting Married». Bild: www.imago-images.de

2011 Halle Berry als eine Art Phoenix, der Tüllflammen entsteigt. Das Kleid von Marchesa wurde von Harvey Weinsteins Frau Georgina Chapman designt, die heute mit dem Schauspieler Adrian Brody liiert ist. Bild: www.imago-images.de

Meryl, Gwyneth, Jennifer und Jennifer

2012 Eigentlich müsste Meryl Streep (in Lanvin und mit ihrem Oscar für «The Iron Lady») immer ganz in Gold gekleidet durch die Welt gehen. Bild: www.imago-images.de

2012 Was darf diese wundervolle Kreation von Tom Ford, für die sich Gwyneth Paltrow hier entschieden hat, nicht haben? Genau, Falten und Rümpfe! Was also kann man damit nicht tun? Sich hinsetzen. No way. Paltrow musste sich auf dem Weg zu den Oscars in einem SUV auf den Rücksitz legen, zwei Herren waren einzig damit beschäftigt, das Kleid immerzu glatt zu ziehen, danach gabs Stehen hinter der Bühne, bis sie einen Award präsentieren durfte. bild: imago

2013 Jennifer Lawrence gewinnt einen Oscar für «Silver Linings Playbook» und fällt dabei die Treppe hoch. diesem Kleid von Dior, das angeblich vier Millionen Dollar gekostet haben soll. Bild: AP Invision

2013 Selbstverständlich ist diese Valentino-rote Robe von Valentino. Beisst sich minimal mit dem roten Teppich, aber wird von Jennifer Aniston maximal toll getragen. bild: imago

Emma, Alicia, Cynthia und Nicole

2015 Hat Emma Stone eigentlich schon jemals einen Fashion-Fauxpas gemacht? Ganz klar NEIN! Hier ist sie zum ersten Mal – mit «Birdman» – für einen Oscar nominiert und trägt einen Traum von Eli Saab. Bild: imago stock&people

2016 Hinreissend: Alicia Vikanders schlüsselblumengelbes Kleid von Louis Vuitton. Sie gewinnt darin ihren Oscar für «The Danish Girl». Bild: www.imago-images.de

2017 Cynthia Erivo in einem Tapetenkleid von Monique Pean. Bild: imago stock&people

2018 Trägerfrei und mit Mäscheli. Oder sind das etwa zwei ultrapraktische Picknick-Beuteltaschen, die Armani Privé da für Nicole Kidman designt hat? Bild: www.imago-images.de

Whoopi, Helen und Michelle

2018 Und noch eine Tapete! Jetzt mit dem Motiv «Mysteriöse Chrysantheme» und mit Whoopi Goldberg. Christian Siriano hat dieses Kleid tatsächlich mit Taschen versehen, ein rares Gut bei den Oscars. Bild: www.imago-images.de

2019 Ein Hauch von Spass, Bubble Gum und Zuckerwatte! Helen Mirren verbreitet in Schiaparelli unfassbar viel gute Laune. Bild: www.imago-images.de

Wie aus einem Märchen: Michelle Yeoh in einem Silberregen-Kleid von Eli Saab. Bild: www.imago-images.de

Cynthia, Florence, Zendaya und Kristen

2020 Donatella Versace selbst flog nach Los Angeles, um Cynthia Erivo (nominiert für «Harriet») in dieses Kleid zu helfen. Ist es ein Hochzeitskleid? Ist es eine Skulptur? Beides? Bild: www.imago-images.de

2020 Die Schuhe!!! Florence Pugh hat Mut zur Farbe in diesem türkisen Zauber von Louis Vuitton. Bild: www.imago-images.de

2022 Zendaya trägt immer alles, als wäre es leicht wie Luft. Auch dieses Ensemble von Valentino. Bild: www.imago-images.de

2022 Kann Kristen Stewart (hier mit ihrer Partnerin Dylan Meyer) mal entspannt sein? NEIN! Auch nicht in diesem bequemen Ensemble von Chanel. Bild: www.imago-images.de

Florence, Cynthia, Ariana, Zendaya und Halle

2023 Die Schuhe!!! Florence Pugh als «romantischer Punk» – so lautet jedenfalls ihre Bezeichnung dieses Bettdecken-Looks von Valentino. Bild: www.imago-images.de

2024 Niemand feiert das Extreme so sehr wie Cynthia Erivo, jetzt in einer Smaragddrachen-Kreation von Louis Vuitton. Von hinten ... Bild: www.imago-images.de

2024 ... und von vorne. Neben ihr: Ariana Grande, in eine rosa Wolke von Giambattista Valli gehüllt. Bild: www.imago-images.de

2024 Zendaya ist die unbestrittene Königin des roten Teppichs und ihre Glitzerpalmen auf Altrosa von Armani Privé gelten schon jetzt als historisch gut. Bild: www.imago-images.de

2025 Wir haben noch immer nicht herausgefunden, woran uns Ariana Grandes Schiaparelli-Robe erinnert. An eine Kreuzung aus Qualle, Rasierpinsel und Eisbecher vielleicht? Bild: www.imago-images.de