Leben
Oscars

Oscars 2026: 48 über- und unterirdische Fashion-Momente seit 1929

48 über- und unterirdische Fashion-Momente aus der Oscar-Geschichte

Zum Vorglühen aufs Oscar-Wochenende hier ein Rückblick auf die schönsten und verrücktesten Auftritte der Filmstars auf dem roten Teppich.
09.03.2026, 19:4709.03.2026, 19:47
Simone Meier
Simone Meier
Inhaltsverzeichnis
Janet, Bette, Joan und ElizabethAudrey, Grace, Joanna und SophiaMeryl, Cher, Winona und NicoleGwyneth, Julia und BjörkAngelina, Penélope, Cate, Emily und Céline und KateTilda, Viola und PenélopeMarion, Sophia, Anne und HalleMeryl, Gwyneth, Jennifer und JenniferEmma, Alicia, Cynthia und NicoleWhoopi, Helen und MichelleCynthia, Florence, Zendaya und KristenFlorence, Cynthia, Ariana, Zendaya und Halle

Janet, Bette, Joan und Elizabeth

1929

Douglas Fairbanks Sr. hands Janet Gaynor her best actress Oscar in 1929 for her performances in 7th Heaven, Street Angel and Sunrise. File Reference 33751_202THA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyri ...
Bei der ersten Verleihung der Academy Awards ist Glamour noch ein Fremdwort: Janet Gaynor nimmt ihren in adretter Alltagskleidung für die Filme «7th Heaven», «Street Angel» und «Sunrise» entgegen.Bild: imago stock&people

1939

RECORD DATE NOT STATED Academy Awards - 11th Annual Bette Davis 1939 ** I.V. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Ein geflügeltes Dekolleté: Bette Davis weiss exakt, wie man einen Auftritt möglichst dramatisch gestaltet. Sie gewinnt einen Oscar für «Jezebel».Bild: www.imago-images.de

1946

1945: JOAN CRAWFORD receives her Best Actress Oscar MILDRED PIERCE in her sick bed, 1946 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCH�TZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtes ...
Die arme Joan Crawford muss 1946 ihren Oscar für «Mildred Pierce» im Krankenbett entgegennehmen. Sie leidet an einer Lungenentzündung.Bild: www.imago-images.de

1948

Elizabeth Taylor, Stanley Donen, 20th Academy Awards - 1948. File Reference 34145-774THA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCPCx 34145-774THA
Elizabeth Taylor ist für nichts nominiert, aber natürlich eine Augenweide in sündhaftem Pelz.Bild: www.imago-images.de

Audrey, Grace, Joanna und Sophia

1954

Audrey Hepburn is showing her best Actress academy award for Roman Holiday in 1954 1705810 Audrey Hepburn is showing her best Actress academy award for Roman Holiday in 1954 add.info.: Audrey Hepburn ...
Die personifizierte Grazie: Audrey Hepburn freut sich über ihren Oscar für «Roman Holiday».Bild: www.imago-images.de

1955

1954: Best Actress GRACE KELLY The Country Girl accepts Oscar from the previous year s Best Actor WILLIAM HOLDEN, 1955 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCH�TZT PUBLICATIONxINxGERxSU ...
Eins der allerersten Farbfotos von den Oscars: Grace Kelly in einem Kleid aus sogenannter Champagnerseide von Designerin Edith Head.Bild: www.imago-images.de

1957

Joanne Woodward and husband Paul Newman beam over her Oscar for Best Actress in THE THREE FACES OF EVE 1957, 1958 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCH�TZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUT ...
Der Stoff für diesen wundervollen Mantel und das Kleid darunter kostete ganze 100 Dollar, das Design und die Näharbeiten übernahm Joanna Woodward (hier mit ihrem Mann Paul Newman und ihrem Oscar für «The Three Faces of Eve) der Einfachheit selbst.Bild: www.imago-images.de

1959

RECORD DATE NOT STATED Academy Awards: 31st Annual Sophia Loren, Maurice Chevalier 1959 **I.V. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Schlicht, klassisch, perfekt: Sophia Loren mit Maurice Chevalier und einer neugierigen Dame im Hintergrund.Bild: www.imago-images.de

Meryl, Cher, Winona und Nicole

1983

Jan. 1, 2011 - Hollywood, California, U.S. - ACADEMY AWARDS / OSCAR.12739.MERYL STREEP. / / 1983 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAr82_ Jan 1 2011 Hollywood California U S Academy Awards Oscar ...
Mit einem unverschämten und auch gar nicht weiter gerechtfertigten Zeitsprung begeben wir uns in die 80er und zu Meryl Streep, die sich aus lauter freudiger Erschöpfung wegen ihrer Schwangerschaft und ihrem zweiten Oscar (für «Sophie's Choice») setzen muss. Das Kleid möchten wir sofort haben.Bild: imago stock&people

1988

Cher at the Academy Awards for Best Actress for Moonstruck, 1988. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xRonxWolfsonx/xRockxNegativesx/xMediaPunchx
Und hier das angeblich freizügigste Kleid der bisherigen Oscar-Geschichte: Cher nahm darin ihren Award für «Moonstruck» entgegen.Bild: www.imago-images.de

1996

WINONA RYDER 68EME CEREMONIE DES OSCARS 1996 LOS ANGELES PLAN AMERICAIN SOURIANTE ROBE DECOLLETEE *** WINONA RYDER 68EME ZEREMONIE DES OSCARS 1996 LOS ANGELES Plan AMERIKANISCH SOURIANTE Kleid DECOLLE ...
Geradezu züchtig dagegen Winona Ryder in Champagner-Pailletten.Bild: www.imago-images.de

1997

Jan. 1, 2011 - K8146LR.69TH ACADEMY AWARDS .NICOLE KIDMAN AND TOM CRUISE. LISA ROSE/ 1997. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49_ Jan 1 2011 k8146lr 69th Academy Awards Nicole Kidman and Tom Cr ...
Wenn Nicole Kidman (in Dior) besonders flache Schuhe anzieht und Tom Cruise dagegen etwas höhere, fällt der Grössenunterschied kaum noch auf ... Bild: imago stock&people

Gwyneth, Julia und Björk

1999

Feb. 1, 2006 - K15045FB.71ST ACADEMY AWARDS OSCARS 03-21-1999.GWYNETH PALTROW. FITZROY BARRETT- PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49_ 20060201_gaf_g108_010 Copyright: xFitzroyxBarrettx
A rose is a rose is a rose: Gwyneth Paltrow mit ihrem Oscar für «Shakespeare in Love» und in einem Kleid von Ralph Lauren. Man beachte die Blumen im Hintergrund.Bild: imago stock&people

2001

JULIA ROBERTS ET RUSSELL CROWE - CEREMONIE DES OSCARS 2001 A LOS ANGELES Julia Roberts best actress and Russell Crowe best actor at 73rd annual Academy Awards Los Angeles Etats-Unis *** JULIA ROBERTS ...
2001 gewann Julia Roberts für «Erin Brokovich» und Russell Crowe für «Gladiator». Julias Kleid von Valentino dürfte das berühmteste unter den «schönen» Kleidern der Oscar-Geschichte sein.Bild: www.imago-images.de

2001

2001 Oscars BJORK 2001 Oscars Ref: 10754 fashion disaster, swan dress, red carpet, full length, full-length, ruffles Los Angeles United States Copyright: x xCapitalxPicturesx
Im gleichen Jahr trug Björk (nominiert für «Dancer in the Dark») mit diesem Schwanenmodell das berühmteste unter den originellsten Kleidern der Oscar-Geschichte. Auch bekannt als «fashion disaster».Bild: www.imago-images.de

2002

33366 42 Lionel Hahn/ABACA. 33366-42. Los Angeles-CA-USA. 24/03/2002. Gwyneth Paltrow arrives at the Vanity Fair Post Oscars Party at Morton s. PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESPxUKxUSAxBELxPOL Copyright: xHa ...
Gwyneth Paltrows Töchter verkleideten sich später gerne mit diesem Gothic-Modell von Alexander McQueen ...Bild: www.imago-images.de

Angelina, Penélope, Cate, Emily und Céline und Kate

2004

ANGELINA JOLIE - CEREMONIE DES OSCARS 2004 A LOS ANGELES PIED FEMININ BLANC COLLIER Los Angeles Etats-Unis *** ANGELINA JOLIE ZEREMONIE DES OSCARS 2004 A LOS ANGELES Fu� FEMININ Wei� Halskette Los Ang ...
Eine Mischung aus griechischer Göttin und Marilyn Monroe: die makellose Angelina Jolie in einem Kleid von Marc Bouwer.Bild: www.imago-images.de

2007

Bildnummer: 57710768 Datum: 25.02.2007 Copyright: imago/ZUMA Globe Feb. 25, 2007 - Hollywood, California, U.S. - K51966MGE.THE 79 ACADEMY AWARDS / OSCARS (ARRIVALS) HELD AT THE KODAK THEATRE, HOLLYWO ...
Ein Gruss an Björks Kollision mit einem Schwan? Tausende von hellrosa Federn hat Versace da für Penélope Cruz verarbeitet. Sie ist nominiert für «Volver».bild: imago

2007

Cate Blanchett Actress 79th Academy Awards, Arrivals Kodak Theatre, Hollywood, Los Angeles, Usa 25 February 2007 Am 25.02.2007 Bei Der Ankunft Zur 79. Oscar-Verleihung Im Kodak Theatre In Hollywood, L ...
Cate Blanchett, regelrecht überirdisch und lasziv schimmernd in Armani Privé (nominiert für «Notes on a Scandal»).Bild: www.imago-images.de

2007

Feb 25, 2007 - Los Angeles, CA, USA - OSCARS 2007: MICHAEL BUBLE and EMILY BLUNT arriving at the 79th Academy Awards held at the Kodak Theatre in Los Angeles. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMA 20 ...
Etwas irdischer, dafür in royalem Blau: Emily Blunt mit ihrem damaligen Boyfriend Michael Bublé. Das Kleid von Calvin Klein ist mit ungefähr einer Million von Mini-Pailletten bestickt.Bild: imago stock&people

2007

Feb. 25, 2007 - K51913NP.THE 79 ACADEMY AWARDS / OSCARS (ARRIVALS) HELD AT THE KODAK THEATRE, HOLLYWOOD, CA 02-25-2007. NINA PROMMER- 2007.CELINE DION WITH KATE WINSLET PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ...
2007 bescherte uns wirklich viele schöne Momente und auch diese beiden Damen in korrespondierendem Grün: Céline Dion und Kate Winslet (nominiert für «Little Children»), seit «Titanic» unzertrennlich.Bild: imago stock&people

Tilda, Viola und Penélope

2008

80th Academy Awards - Los Angeles, CA Tilda Swinton 80th Academy Awards Kodak Theater Los Angeles, CA February 24, 2008 ï½2008 Kathy Hutchins / Hutchins Photo Los Angeles CA USA EDITORIAL USE ONLY Cop ...
Sie hat nur einen Ärmel und sie macht das Beste draus: Tilda Swinton mit ihrem Oscar für «Michael Clayton». Das Design von Lanvin erhält den Spitznamen «halber Batman».Bild: www.imago-images.de

2009

The 81st Academy Awards - Arrivals - Los Angeles The 81st Academy Awards - Arrivals - Los Angeles. Viola Davis at the 81st Academy Awards Oscars. Hollywood, CA URN:6911860 PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL C ...
A shining Star! Viola Davis ist nominiert für ihre Rolle in «Doubt» und hat sich selbst als eine Art Oscar-Statuette vergoldet.Bild: www.imago-images.de

2009

RECORD DATE NOT STATED The 81st Annual Academy Awards Backstage Penelope Cruz 02-22-2009 Photo by Todd Wawrychuk EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: A.M.P.A.S.x
Penélope Cruz gewinnt für «Vicky Cristina Barcelona» und trägt eine Art historizistisches Brautkleid von Balmain. Es stammt aus den 50er-Jahren. Die Dekoration hinter Cruz gewiss auch.Bild: www.imago-images.de

Marion, Sophia, Anne und Halle

2009

RECORD DATE NOT STATED The 81st Annual Academy Awards Arrivals Marion Cotillard, Sophia Loren 02-22-2009 Photo by Jon Didier EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: A.M.P.A.S.x
2009 war wirklich kein Jahr für bescheidene Auftritte: Marion Cotillard in hinreissendem Nacht-Schwarz-Blau (Dior) und Sophia Loren in einem etwas fragwürdigen, quallenartigen Etwas (Armani Privé).Bild: www.imago-images.de

2009

81st Academy Awards, 2009 Anne Hathaway arriving at the 81st Academy Awards at the Kodak Theater in Los Angeles, CA on.February 22, 2009.2009 Kathy Hutchins / Hutchins Photo... . Los Angeles CA USA ED ...
Perfectly perfect! Anne Hathaway, erstaunlicherweise ebenfalls in Armani Privé und nominiert für «Rachel Getting Married». Bild: www.imago-images.de

2011

Halle Berry wearing Marchesa dress at arrivals for The 83rd Academy Awards Oscars - Arrivals Part 2, The Kodak Theatre, Los Angeles, CA February 27, 2011. Photo By: Gregorio T. Binuya/Everett Collecti ...
Halle Berry als eine Art Phoenix, der Tüllflammen entsteigt. Das Kleid von Marchesa wurde von Harvey Weinsteins Frau Georgina Chapman designt, die heute mit dem Schauspieler Adrian Brody liiert ist.Bild: www.imago-images.de

Meryl, Gwyneth, Jennifer und Jennifer

2012

Meryl Streep at the 84th Annual Academy Awards The Oscars at the Kodak Theatre in Los Angeles - 26 February 2012 FAM44081 Copyright: x FAMOUSx 41772373
Eigentlich müsste Meryl Streep (in Lanvin und mit ihrem Oscar für «The Iron Lady») immer ganz in Gold gekleidet durch die Welt gehen.Bild: www.imago-images.de

2012

Bildnummer: 57111792 Datum: 26.02.2012 Copyright: imago/PicturePerfect Gwyneth Paltrow 84TH ANNUAL ACADEMY AWARDS: ARRIVALS Hollywood PUBLICATIONxNOTxINxUSAxUK Kultur Entertainment People Film 84. An ...
Was darf diese wundervolle Kreation von Tom Ford, für die sich Gwyneth Paltrow hier entschieden hat, nicht haben? Genau, Falten und Rümpfe! Was also kann man damit nicht tun? Sich hinsetzen. No way. Paltrow musste sich auf dem Weg zu den Oscars in einem SUV auf den Rücksitz legen, zwei Herren waren einzig damit beschäftigt, das Kleid immerzu glatt zu ziehen, danach gabs Stehen hinter der Bühne, bis sie einen Award präsentieren durfte.bild: imago

2013

JAHRESRUECKBLICK 2013 - PEOPLE - Actress Jennifer Lawrence stumbles as she walks on stage to accept the award for best actress in a leading role for &quot;Silver Linings Playbook&quot; during the Osca ...
Jennifer Lawrence gewinnt einen Oscar für «Silver Linings Playbook» und fällt dabei die Treppe hoch. diesem Kleid von Dior, das angeblich vier Millionen Dollar gekostet haben soll. Bild: AP Invision

2013

Bildnummer: 59265659 Datum: 24.02.2013 Copyright: imago/UPI Photo Jennifer Aniston arrives on the red carpet at the 85th Academy Awards at the Hollywood and Highlands Center in the Hollywood section ...
Selbstverständlich ist diese Valentino-rote Robe von Valentino. Beisst sich minimal mit dem roten Teppich, aber wird von Jennifer Aniston maximal toll getragen.bild: imago

Emma, Alicia, Cynthia und Nicole

2015

Emma Stone arrives on the red carpet at the 87th Academy Awards at the Hollywood &amp; Highland Center in Los Angeles on February 22, 2015. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY LAP20150222851 KEVINxDIE ...
Hat Emma Stone eigentlich schon jemals einen Fashion-Fauxpas gemacht? Ganz klar NEIN! Hier ist sie zum ersten Mal – mit «Birdman» – für einen Oscar nominiert und trägt einen Traum von Eli Saab.Bild: imago stock&people

2016

Alicia Vikander, LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 28, 2016: Alicia Vikander at the 88th Academy Awards at the Dolby Theatre, Hollywood
Hinreissend: Alicia Vikanders schlüsselblumengelbes Kleid von Louis Vuitton. Sie gewinnt darin ihren Oscar für «The Danish Girl».Bild: www.imago-images.de

2017

Actress Cynthia Erivo arrives on the red carpet for the 89th annual Academy Awards at the Dolby Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on February 26, 2017. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONL ...
Cynthia Erivo in einem Tapetenkleid von Monique Pean. Bild: imago stock&people

2018

Nicole Kidman wearing Armani Prive at arrivals for The 90th Academy Awards - Arrivals 2, The Dolby Theatre at Hollywood and Highland Center, Los Angeles, CA March 4, 2018. Photo By: Elizabeth Goodenou ...
Trägerfrei und mit Mäscheli. Oder sind das etwa zwei ultrapraktische Picknick-Beuteltaschen, die Armani Privé da für Nicole Kidman designt hat?Bild: www.imago-images.de

Whoopi, Helen und Michelle

2018

90th Annual Academy Awards - Arrivals 04 March 2018 - Hollywood, California - Whoopi Goldberg. 90th Annual Academy Awards presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences held at the Dolby ...
Und noch eine Tapete! Jetzt mit dem Motiv «Mysteriöse Chrysantheme» und mit Whoopi Goldberg. Christian Siriano hat dieses Kleid tatsächlich mit Taschen versehen, ein rares Gut bei den Oscars. Bild: www.imago-images.de

2019

Helen Mirren, Helen Mirren at the 91st Annual Academy Awards held at the Hollywood and Highland in Los Angeles, USA on February 24, 2019
Ein Hauch von Spass, Bubble Gum und Zuckerwatte! Helen Mirren verbreitet in Schiaparelli unfassbar viel gute Laune.Bild: www.imago-images.de
91st Academy Awards Arrivals - LA Michelle Yeoh walking the red carpet as arriving to the 91st Academy Awards Oscars held at the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, CA, USA, February 24, 2019. Ph ...
Wie aus einem Märchen: Michelle Yeoh in einem Silberregen-Kleid von Eli Saab.Bild: www.imago-images.de

Cynthia, Florence, Zendaya und Kristen

2020

Cynthia Erivo arrives for the 92nd annual Academy Awards at the Dolby Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on Sunday, February 9, 2020. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY LAP20200209559 JI ...
Donatella Versace selbst flog nach Los Angeles, um Cynthia Erivo (nominiert für «Harriet») in dieses Kleid zu helfen. Ist es ein Hochzeitskleid? Ist es eine Skulptur? Beides?Bild: www.imago-images.de

2020

February 9, 2020, Hollywood, California, USA: Oscar nominee, FLORENCE PUGH arrives on the red carpet of The 92nd Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 9, 2020. Hollywood USA ...
Die Schuhe!!! Florence Pugh hat Mut zur Farbe in diesem türkisen Zauber von Louis Vuitton.Bild: www.imago-images.de

2022

Oscars 2022: RED CARPET March 27, 2022, Los Angeles, CA, USA: LOS ANGELES - MAR 27: Zendaya Coleman at the 94th Academy Awards at Dolby Theater on March 27, 2022 in Los Angeles, CA Copyright: xKathyxH ...
Zendaya trägt immer alles, als wäre es leicht wie Luft. Auch dieses Ensemble von Valentino.Bild: www.imago-images.de

2022

Dylan Meyer and Kristen Stewart arrive for the 94th annual Academy Awards at the Dolby Theatre in the Hollywood section of Los Angeles, California on Sunday, March 27, 2022. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUT ...
Kann Kristen Stewart (hier mit ihrer Partnerin Dylan Meyer) mal entspannt sein? NEIN! Auch nicht in diesem bequemen Ensemble von Chanel.Bild: www.imago-images.de

Florence, Cynthia, Ariana, Zendaya und Halle

2023

Florence Pugh attends the 95th annual Academy Awards at the Dolby Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on Sunday, March 12, 2023. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY LAP2023031211059 JIMxRU ...
Die Schuhe!!! Florence Pugh als «romantischer Punk» – so lautet jedenfalls ihre Bezeichnung dieses Bettdecken-Looks von Valentino.Bild: www.imago-images.de

2024

LOS ANGELES - MAR 10: Cynthia Erivo at the 96th Academy Awards Arrivals at the Dolby Theater on March 10, 2024 in Los Angeles, CA PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xHutchinsxPhotox/xipa-agency.netx/x ...
Niemand feiert das Extreme so sehr wie Cynthia Erivo, jetzt in einer Smaragddrachen-Kreation von Louis Vuitton. Von hinten ... Bild: www.imago-images.de

2024

Cynthia Erivo and Ariana Grande present the Oscar� for Original Score during the live ABC telecast of the 96th Oscars� at the Dolby� Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 10, 2024. PUBLICATION ...
... und von vorne. Neben ihr: Ariana Grande, in eine rosa Wolke von Giambattista Valli gehüllt.Bild: www.imago-images.de

2024

RECORD DATE NOT STATED Zendaya at arrivals for The 96th Academy Awards - Arrivals 2, Dolby Theatre, Los Angeles, CA, March 10, 2024. Photo By: Priscilla Grant/Everett Collection The 96th Academy Award ...
Zendaya ist die unbestrittene Königin des roten Teppichs und ihre Glitzerpalmen auf Altrosa von Armani Privé gelten schon jetzt als historisch gut. Bild: www.imago-images.de

2025

Ariana Grande arrives on the red carpet for the 97th Academy Awards at the Dolby Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on Sunday, March 2, 2025. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY LAP202503 ...
Wir haben noch immer nicht herausgefunden, woran uns Ariana Grandes Schiaparelli-Robe erinnert. An eine Kreuzung aus Qualle, Rasierpinsel und Eisbecher vielleicht?Bild: www.imago-images.de

2025

Halle Berry speaks during the Oscars on Sunday, March 2, 2025, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Halle Berry
Wie lautet das Sprichwort? Ein zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre lang Pech? Oje, für Halle Berrys Discokugel-Kleid (von Christian Siriano) wurden wohl viele Spiegel zerbrochen.Bild: keystone

