Mit diesem Flussdiagramm findest du den perfekten Horrorfilm für dich

Wir helfen dir beim Auswählen deines nächsten Horrorfilms – mittels dieses Flussdiagramms findest du innert weniger Minuten heraus, welcher Film zu dir passt.



Wenn du neu bist auf dem Gebiet des Horrors oder einfach gerne Flussdiagramme magst, die auf deine Person zugeschnitten sind – hier kommt das Flussdiagramm zur Auswahl deines nächsten Horrorfilmes:

Wenn dir die Schrift zu klein ist (oder du eine stärkere Korrektur brauchst), kannst du einfach aufs Bild klicken, um zu zoomen.

Bild: lucid.app

Der Exorzist (1973)

«Der Exorzist» ist einer der bekanntesten Filme der 70er-Jahre – es geht darin um ein Mädchen, das plötzlich komplett verhaltensgestört ist. Weil die Ärzte nicht herausfinden, warum, schlagen sie einen Exorzismus vor.

The Ring

In diesem (laut unserem Autor Leo traumatischen) Horrorstreifen geht es um ein unheilbringendes Video, dass all seinen Zuschauern innert sieben Tagen den Tod bescheren soll. Eine Journalistin macht sich auf die Spur und sieht sich das Video selbst an.

Lights out

In diesem Film gehts um die weitverbreitete Angst vor dem Dunkeln – schau ihn also besser nicht, wenn du sowieso schon mit Nachtlichtlein schläfst. Sobald das Licht ausgeknippst wird, erscheint im Dunkeln die Silhouette einer Frau...

Verónica

Dieser spanische Horrorfilm ist inspiriert von wahren Ereignissen – 1992 verstarb Estefania Gutierrez Lazaro unter mysteriösen Umständen nach einer Geisterbeschwörung. Im Film wollen Verónica und ihre Freundinnen mit einem Ouija-Brett eine Séance machen. Ab dann nimmt das Unglück seinen Lauf.

Das Waisenhaus

Dieser Film ist all jenen zu empfehlen, welche nicht so gerne erschreckt werden. Es geht darum, dass ein Paar ein altes Waisenhaus wieder in Betrieb nehmen will – doch dann beginnt ihr Sohn sich komisch zu verhalten und verschwindet plötzlich.

Das Missen Massaker

Wenn du bei Horrorfilmen Schreikrämpfe bekommst, dann ist diese Horrorkomödie über Miss-Anwärterinnen, die auf einem Urlaubsparadies dem leibhaftigen Tod begegnen, perfekt für dich.

Get out

Dieser Mystery-Horror-Thriller hat immer wieder mal satirische und witzige Stellen und ist deshalb auch für Menschen geeignet, die jetzt nicht suuuuper auf Horror stehen. Was als harmloser Ausflug zur Familie beginnt, endet in unheimlicher Hypnose.

A Quiet Place

In diesem dystopischen Endzeitfilm dreht sich alles um das Überleben einer Familie nach einer Alien-Invasion. Letztes Jahr kam ein zweiter Teil heraus und für 2023 ist eine dritte Fortsetzung des Films geplant.

Climax

Ein nicht ganz so krasser Horrorfilm, der sich auch für Anfänger eignet. Es geht um eine Gruppe, die in einem abgelegenen Schulhaus ausgelassen feiert, bis sie bemerkt, dass dem Sangria Drogen beigemischt wurden. Als die Polizei am nächsten Tag eintrifft, sind mehrere Personen tot.

Jeepers Creepers

Dieser Horrorfilm gehört für viele zu den Klassikern. Es geht um zwei Geschwister, die gerade vom College nachhause fahren – direkt in ihr Verderben. Denn plötzlich werden sie von einem kannibalischen Monster gejagt, das einfach nicht sterben will.

Orphan – das Waisenkind

In diesem Horrorfilm geht es um eine Familie, die ein Mädchen aus dem Waisenhaus adoptiert. Mit dem Einzug des kleinen Mädchens beginnt eine Serie misslicher Ereignisse, welche sich die Eltern – ganz verzaubert von ihr – zuerst nicht erklären können.

Texas Chainsaw Massacre

Das Texas Chainsaw Massacre besteht aus einer ganzen Reihe von neun Filmen, die sich jedoch nicht alle auf diesen ersten Film aus dem Jahr 1974 beziehen. Wer auf alte Horrorfilme steht, sollte sich diesen auf keinen Fall entgehen lassen.