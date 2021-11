14 Memes, die du nur verstehst, wenn du ein «Overthinker» bist

Es ist ja nicht so, dass er einfach so viel denkt, weil er halt so wahnsinnig schlau ist. Das wäre ja ganz praktisch. Der Overthinker macht sich Sorgen, analysiert jede Situation dreimal vor- und rückwärts und schläft tendenziell schlecht, weil er so damit beschäftigt ist, sich den Kopf über etwas zu zerbrechen, das er vermutlich gar nicht ändern kann.

Kennst du nicht? Glück gehabt!

Wenn du genau weisst, wovon wir sprechen, sind die folgenden 14 Memes für dich. Willkommen im Club, kleines Overthinkerli!

Etwas vom Schlimmsten, was man einem Overthinker antun kann:





«Ich erzähl's dir morgen!»

Ich die ganze Nacht:



Wie «Overthinking» funktioniert.

Was du gesagt hast.



Wie viel ich darin hineininterpretiere.

Das. Genau das.

So sehr damit beschäftigt, die richtige Balance zwischen «dem Gegenüber in die Augen schauen, aber nicht zu oft», dass du keine Ahnung mehr hast, was gerade gesprochen wurde.

Warum tust du dir selbst weh?

Ich, wie ich mir mit ausgedachten Szenarios in meinem Kopf selbst Leid zufüge.

Klassiker.

Gute Stimmung? Mit Grübeln schnell zunichtegemacht.

Leute anschreien ist generell nicht cool. Sensible Overthinker so:

Jemand: schreit mich an.

Ich, wie ich 8 Stunden später immer noch darüber nachdenke.



Beziehungsweise ...





Ich, wie ich 8 Jahre später noch darüber nachdenke.

Zu wahr.



Ich normalerweise.

Ich, wenn jemand zuschaut.



Egal, was du machst, du hast bestimmt etwas vergessen ...

Grübler nachts um 3.00:

«Wo zur Hölle ist meine Geburtsurkunde?»

Wir sind eben einfach ein bisschen anders.

Der logische Weg vs. der Weg eines Extrem-Grüblers.

(Mehr der Künstlerin gäbe es hier:)

Besonders nach dem Genuss von Alkohol ...





Ich, wenn ich daran denke, wie viel (Persönliches) ich von mir in einem Gespräch erzählt habe.

Nach Diskussionen oder Wortgefechten grübelt der Grübler besonders gründlich:

Gehirn: Schläfst du?

Du: Ja, halt' die Klappe!

Gehirn: Aber, du hättest [beim Streit] sagen sollen ...



Endlich was gewonnen!

Ich, wenn Grübeln ein Sport wäre.

Hört es jemals auf? Vermutlich nicht.

Erst grübelst du. Dann grübelst du, wie du grübelst. Dann grübelst du, wie du grübelst, wie du grübelst, wie du grübelst ...



Kurz zusammengefasst:

Oder, um es in einem Video zu sagen:

10 Anzeichen dafür, dass du zu viel nachdenkst Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer





(Ich hoffe, diese Zusammenstellung hat dir gefallen. Ansonsten tut es uns leid, deine Zeit in Anspruch genommen zu haben. LG, ein Overthinker)

Kennst du das auch?

Lass uns in den Kommentaren wissen, wie du als Overthinker durchs Leben gehst!