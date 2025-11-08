Nebel
Weihnachtsgeschenke mal anders: 5 irre Ideen

Luxusgüter, Luxus, Handtaschen, Chanel
Luxusmarken übertreffen sich in ihrer Kreativität immer wieder selbst.Bild: Shutterstock

Du schaust schon nach (irren) Geschenken für Weihnachten? Dann gibt es hier Inspiration

Du denkst, du hast schon alles gesehen? Dann kennst du diese verrückte Liste an Luxuspieces von Balenciaga, Moschino und Louis Vuitton noch nicht.
08.11.2025, 21:1708.11.2025, 21:17
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Weihnachten ist nicht mehr weit, und die Suche nach den perfekten Geschenken beginnt. Falls du noch keine Ahnung hast, was du deinen Liebsten schenken könntest, haben wir hier ein paar Ideen für dich. Aber Achtung: Die Stücke sind nicht ganz günstig.

Balenciagas Darmjacke

Balenciaga hat nach der Müllsack-Tasche, den Kaputt-Sneakern und dem BDSM-Teddy wieder einmal den Vogel abgeschossen und eine Jacke kreiert, die aussieht wie ein Darm. Die Daunenjacke für umgerechnet etwa CHF 22'200 ist nicht auf der offiziellen Website von Balenciaga gelistet. Vermutlich handelt es sich dabei um ein limitiertes Laufsteg- oder Konzeptstück.

Balenciaga-Darmjacke
Die Jacke gibt es nicht im regulären Balenciaga-Online-Shop zu kaufen.Bild: instagram / skendellglobal

Moschino-Taschen

Die Designermarke Moschino ist ja für ihre wilden Kreationen bekannt. Diese Taschen sind dann aber doch speziell.

Wenn du zeigen möchtest, dass du auch mit einem Müllsack gut aussiehst, musst du hier zuschlagen:

Müllbeuteltasche
Das gute Stück ist für CHF 965 zu haben.Bild: zalando

Mit dieser Tasche kannst du deine häusliche Seite perfekt zum Ausdruck bringen:

Putzmitteltasche
Die Putzmittel-Tasche für CHF 1789 ist aus Schafs- und Kalbsleder gefertigt.Bild: farfetch

«Wie eine Flasche leer», würde Ex-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni hier sagen. Es handelt sich aber wirklich um eine Tasche.

Moschino Flaschentasche
Die Umhängetasche von Moschino kostet CHF 4005. Bild: zalando

Louis Vuittons Pingpong-Set

Gut betuchte Menschen gehen wohl nicht nur elitären Sportarten wie Polo oder Golf nach, nein, sie spielen auch Pingpong. Genau für diese Menschen ist vermutlich dieses Set gedacht. Die Pingpong-Bälle sind übrigens inklusive.

Pingpong-Set Louis Vuitton
Rund CHF 1500 kostet dieses Pingpong-Set mit zwei Schlägern.Bild: louis vuitton

Fendis Lollipop-Halter

Wer kennt es nicht, da hat man sich gerade einen Lollipop gekauft und weiss nicht, wohin damit. Aber für diesen Fall gibt es von Fendi das ultimative Accessoire: den Lollipop-Halter.

Lollipop-Halter Fendi
Rund CHF 760 kostet der Lollipop-Halter. Es gibt ihn sogar in vier verschiednen Farben. Bild: fendi

Guccis Billard-Set

Bei Gucci kommen Freunde von Spiel und Spass auf ihre Kosten: Von Tennisschlägern über Würfel-Sets bis hin zu Backgammon-Sets gibt es fast alles – sogar diesen Billardkoffer im Wert eines Autos. Der Inhalt ist dabei selbstverständlich im Preis enthalten.

Billard-Koffer Gucci
Der Poolbillard-Koffer kostet CHF 24'500.Bild: Gucci

Der dazugehörige Tisch ist dann für stolze CHF 93'000 zu haben.

Billard-Tisch
Der Billardtisch ist mit CHF 93'000 noch ein wenig teurer. Bild: Gucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Video: watson
