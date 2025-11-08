Du schaust schon nach (irren) Geschenken für Weihnachten? Dann gibt es hier Inspiration
Weihnachten ist nicht mehr weit, und die Suche nach den perfekten Geschenken beginnt. Falls du noch keine Ahnung hast, was du deinen Liebsten schenken könntest, haben wir hier ein paar Ideen für dich. Aber Achtung: Die Stücke sind nicht ganz günstig.
Balenciagas Darmjacke
Balenciaga hat nach der Müllsack-Tasche, den Kaputt-Sneakern und dem BDSM-Teddy wieder einmal den Vogel abgeschossen und eine Jacke kreiert, die aussieht wie ein Darm. Die Daunenjacke für umgerechnet etwa CHF 22'200 ist nicht auf der offiziellen Website von Balenciaga gelistet. Vermutlich handelt es sich dabei um ein limitiertes Laufsteg- oder Konzeptstück.
Moschino-Taschen
Die Designermarke Moschino ist ja für ihre wilden Kreationen bekannt. Diese Taschen sind dann aber doch speziell.
Wenn du zeigen möchtest, dass du auch mit einem Müllsack gut aussiehst, musst du hier zuschlagen:
Mit dieser Tasche kannst du deine häusliche Seite perfekt zum Ausdruck bringen:
«Wie eine Flasche leer», würde Ex-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni hier sagen. Es handelt sich aber wirklich um eine Tasche.
Louis Vuittons Pingpong-Set
Gut betuchte Menschen gehen wohl nicht nur elitären Sportarten wie Polo oder Golf nach, nein, sie spielen auch Pingpong. Genau für diese Menschen ist vermutlich dieses Set gedacht. Die Pingpong-Bälle sind übrigens inklusive.
Fendis Lollipop-Halter
Wer kennt es nicht, da hat man sich gerade einen Lollipop gekauft und weiss nicht, wohin damit. Aber für diesen Fall gibt es von Fendi das ultimative Accessoire: den Lollipop-Halter.
Guccis Billard-Set
Bei Gucci kommen Freunde von Spiel und Spass auf ihre Kosten: Von Tennisschlägern über Würfel-Sets bis hin zu Backgammon-Sets gibt es fast alles – sogar diesen Billardkoffer im Wert eines Autos. Der Inhalt ist dabei selbstverständlich im Preis enthalten.
Der dazugehörige Tisch ist dann für stolze CHF 93'000 zu haben.