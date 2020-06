Leben

19 Arbeitsplätze, von denen aus du den Rest deines Lebens Home-Office machen würdest

Viele von uns sind aufgrund des Coronavirus schon seit längerem dazu gezwungen, ein einsames Home-Office-Dasein zu fristen. Lagerkoller? Lockdown Fatigue? Je nach Unterkunft überhaupt nicht!

Home-Office hat zweifelsohne auch nach mehreren Monaten noch seine Vorzüge (schreibt der Redaktor in seinen Boxershorts vom Sofa aus). Doch mit zunehmender Zeit droht auch ein gewisser Grad an Vereinsamung, sozialer Verkümmerung. Ja, gar die unangenehmen Small-Talk-Sequenzen bei der Kaffeemaschine beginnen einem zu fehlen. Oder der nonchalante Schulterklopfer von einer Person, die eigentlich nicht dazu befugt wäre. Home-Office, was hast du nur aus uns gemacht?

Dies ist vor allem dann wahr, wenn dein Home-Office in einer normal grossen, normal ausgestatteten Wohnung angesiedelt ist. Die folgenden 19 Beispiele zeigen dir in erster Linie auf, was du (ziemlich sicher) nicht hast. Und in zweiter Linie verschaffen sie deinem Lagerkoller etwas Linderung. In dritter Linie (gibt's die überhaupt?) sollen sie dich dazu motivieren, weiterhin viel Geld zu verdienen, damit du dir bei zukünftigen Pandemien einen davon leisten kannst. Oder so.

Der Traum eines jeden Bücherwurms: Bild: imgur

Immer ein gutes Zeichen, wenn du dich im Home Office eincrèmen musst: Bild: reddit

Was ich meine, wenn ich im Büro frage, ob ich EINMAL in Ruhe arbeiten kann ... Bild: dornob

(Aussicht inklusive, versteht sich) Bild: dornob

Für alle, die keinen Wald um sich haben, gäbe es noch diese Variante: Bild: dornob

Home Office von Harry Potter, bist du es? Bild: reddit

Frage: Wie produktiv wärst du bei dieser Aussicht? Bild: dornob

*Lieblingsmusik hier einfügen* Bild: imgur

Das Gefährlichste an diesem Arbeitsplatz ist zweifelsohne das unverschämt nahe Bett ... Bild: dornob

Ob sich in diesen schmucken Räumlichkeiten ein Pult befindet, ist nicht überliefert. Von dort aus arbeiten liesse es sich jedoch allemal ... Bild: reddit

Wenn dein Arbeitsplatz plötzlich so aussieht wie 97,23% aller neuen Szenelokale: Bild: dornob

Damit dir im Home Office das ÖV-Flair nicht ganz so sehr fehlt: Bild: dornob

Über den Mittag kurz Wellen reiten gehen? Wieso eigentlich auch nicht ... Bild: reddit

Highlight: Kaffeepause auf Terrasse, die in die Wüste blickt 😍 Bild: imgur

Vitamin D à discretion an diesem Arbeitsplatz: Bild: reddit

Hach, der pure Frieden (bis auf die Toilettenpausen bei Regen ...) Bild: dornob

Hier noch die Budget-Variante davon: Bild: reddit

Der Traum aller Stadtmenschen: Bild: reddit

Die perfekte Lösung für alle Roadtripper und Globetrotter: Bild: dornob

Sogar gerüstet für die Gedankenblitze beim Einschlafen ... bild: dornob

... und adäquate Lunch-Diät! Bild: dornob

So. Jetzt bin ich genügend deprimiert, ab zurück an die Arbeit 🙃 Bild: reddit

