Das ist der neue Superman! (Und alle anderen seit 1948)

Der neue Superman ist ganz der alte (... und auch alle von 1948 bis heute)

Okay, am lustigsten ist die Sache mit Nic Cage, aber das nur nebenbei ...

Mehr «Leben»

Es ist so weit: Nach Monaten von Castings und Probeaufnahmen haben Warner Bros. und DC Studios ihre neuen Clark Kent und Lois Lane gefunden: David Corenswet wird Superman spielen, während Rachel Brosnahan die Rolle der Lois Lane übernehmen wird im bevorstehenden Film «Superman: Legacy» von Regisseur James Gunn («Guardians of the Galaxy», «Suicide Squad» et al.), der 2025 in die Kinos kommen soll.

Das sind sie, die neuen Clark und Lois. Bild: keystone

Was dabei vor allem auffällt:

Probe aufs Exempel!

(Beziehungsweise «Klick' aufs Bild!»)

Okay, dass David Corenswet (u.a. bekannt aus den Netflix-Serien «The Politician» und «Hollywood») und Henry Cavill (u.a. bekannt als, naja, Superman) sich gleichen, ist zu erwarten. Beide sollen der Kunstfigur Superman möglichst typenkonform entsprechen. Grund genug, mal alle Schauspieler, die den Man of Steel gespielt haben, Revue passieren zu lassen!

Kirk Alyn

Bild: wikicommons

«Superman» (1948)

«Atom Man vs. Superman» (1950)

Die erste Realverfilmung des Comic-Helden. Die beiden je 15-teiligen Staffeln waren die bis dato profitabelste Serien der Geschichte. Das Kostüm Supermans war übrigens nicht wie in den Comics Blau und Rot, sondern Grau und Braun, da sich dies auf dem Schwarzweissfilm besser ablichten liess.

George Reeves

Reeves mit Phyllis Coates, welche die Rolle der Lois Lane spielte. Bild: imago

«Superman and the Mole Men» (1951)

«Adventures of Superman» (1952-1958)

Der Kinofilm «Superman and the Mole Men» war ein ausserhalb der USA wenig beachteter B-Movie, der dennoch sein Hauptziel erreichte, nämlich Werbung zu machen für die bald darauf gestartete TV-Serie. Letztere wurde ausserordentlich erfolgreich, mit insgesamt 156 Episoden über sechs Staffeln.

Christopher Reeve

Bild: imago

«Superman: The Movie» (1978)

«Superman II» (1980)

«Superman III» (1983)

«Superman IV: The Quest for Peace» (1987)

Die ikonische Filmserie, die Christopher Reeve ein für alle Mal als das Gesicht des Man of Steel festlegte.

John Haymes Newton

Bild: imago

«Superboy» (1988-1989)

Diese TV-Serie schilderte das Leben des jugendlichen Superman, während seiner Zeit an der Universität.

Gerard Christopher

Bild: imago

«Superboy» (1989-1992)

Ab Staffel Zwei wurden etliche Rollen der Serie umbesetzt – auch die Hauptrolle. Auch wurden zunehmend Comic-Gegner Supermans eingeführt wie etwa Lex Luthor, Mr. Mxyzptlk oder Metallo.

Dean Cain

Bild: imago

«Lois & Clark: The New Adventures of Superman» (1993-1997)

Diese Serie richtete sich erstmals eindeutig an ein erwachsenes Publikum. Im Gegensatz zu bisherigen Verfilmungen stand die Beziehung der beiden Hauptfiguren Lois Lane (gespielt von Teri Hatcher) und Clark Kent aka Superman im Mittelpunkt.

Tom Welling

Szene aus «Smallville», mit Erica Durance. Bild: imago

«Smallville» (2001-2011)

Bei «Smallville» setzte man wieder auf die Jugendjahre des Helden, der als Clark Kent in einer Kleinstadt in Kansas aufwächst und sich erst im Verlauf der Serie seiner Fähigkeiten, Herkunft und Berufung bewusst wird. Die Beleuchtung der Beziehung zum späteren Gegenspieler Lex Luthor nimmt ebenfalls einen massgeblichen Raum ein. Das bekannte rot-blaue Superman-Kostüm, indes, kommt nicht zum Einsatz.

Brandon Routh

Bild: imago

«Superman Returns» (2006)

«The Arrowverse» (2019)

2006 wurde mit «Superman Returns» wieder ein Kinofilm veröffentlicht, der in Anlehnung an die Filmreihe von 1978 bis 1987 gestaltet wurde. Superman wurde von Brandon Routh dargestellt, der seine Rolle später in der «Arrowverse»-Episode «Crisis on Infinite Earths» wieder aufnahm.



Henry Cavill

Bild: AP/Warner Bros. Pictures

«Man of Steel» (2013)

«Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016)

«Justice League» (2017)

«Zack Snyder's Justice League» (2021)

«Black Adam» (2022)

«The Flash» (2023)

2013 startete mit dem «Reboot Man of Steel» die DC Extended Universe. Henry Cavill verkörperte typengerecht den Mann aus Stahl für eine ganze Generation Kinobesucher.

Tyler Hoechlin

Bild: imago

«The Arrowverse» (2016-2019)

«Superman & Lois» (seit 2021)

Von 2016 bis 2019 war der ehemalige Kinderstar Hoechlin in einigen Folgen in der «Arrowverse»-Serie «Supergirl» als Superman zu sehen. In derselben Rolle spielt er seit 2021 in der Serie «Superman & Lois».

Nicolas Cage

«The Flash» (2023)

«The Flash» ist aktuell in den Kinos zu sehen. Ein geleakter Clip (von Twitter-User Franklin) enthüllt die Cameo-Szene von Nicolas Cage als Superman, wie er eine Cyborg-Riesenspinne tötet. Diese Szene spielt auf das gestrichene Filmprojekt «Superman Lives» von 1998 an. Tim Burton war als Regisseur vorgesehen und Jon Peters als Produzent. Nicolas Cage war für die Rolle des Superman gesetzt. Es entstanden damals auch umfangreiche Probeaufnahmen. Das Projekt versandete, unter anderem weil Produzent Peters nicht wollte, dass Superman fliegt oder sein rot-blaues Kostüm trägt. Und er wollte, dass Superman im Finale gegen eine Riesenspinne kämpft. (Peters produzierte in der Folge «Wild Wild West», in dessen Finale eine riesige mechanische Spinne auftaucht.)

David Corenswet

Bild: imago

«Superman: Legacy» (2025)

Das ist er also, der Neue. Ab 2025 dürfen wir ihn auf der Kinoleinwand bewundern.

Ach, ja ...

Superman erscheint auch ganz kurz am Ende des Films «Shazam!» (2019), dargestellt von Stuntman Ryan Handley. Ebenfalls taucht er kurz im Finale der ersten Staffel der Fernsehserie «Peacemaker» (2022) auf, dargestellt von einem Statisten.