Corona-Quarantäne: So (un-) angenehm lebt es sich bei diesen 8 Promis



People-News

So (un-) angenehm ist die Corona-Quarantäne für Promis

Auch Promis müssen sich in diesen Zeiten brav an die Quarantäne-Vorschriften halten. Ihre Möglichkeiten sind allerdings meist ein bisschen vielfältiger als unsere, deshalb wollen wir doch mal schauen, wie die Berühmten und Schönen sich so die Zeit vertreiben.

Schwarzenegger: Wenn du den Salat mit deinem Pony und deinem Esel teilen musst

Ellen DeGeneres: Wenn du deine eigene TV-Show und dein eigenes Fitness-Studio hast

Kourtney Kardashian: Wenn dein Feld ca. eine Zillion Mal so gross ist wie dein Hintern

Nicole Richie: Wenn du es nicht nötig hast, einkaufen zu gehen, weil alles in deinem eigenen Garten wächst

Jennifer Aniston: Wenn dein armer Hund ins Quarantäne-Grübeln kommt

Der Wanderer von Caspar David Friedrich: Wenn du das Nebelmeer von deinem Panorama-Fenster aus siehst

Martha Stewart: Wenn du alle Kupfertöpfe der Welt besitzt, aber für deinen Ginger Lemon Brown Sugar Tea einen aus Aluminium benutzt

Und nun, zu unser aller Beruhigung: Auch Kylie Jenner übersteht die Quarantäne!

(rof mit Material von buzzfeed)

