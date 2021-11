Lucky Luke wird heute 75 Jahre alt – man kann ihn nur auf eine Art wirklich ehren

Er schiesst schneller als sein Schatten und lässt sich von nichts und niemandem einschüchtern. Seit 75 Jahren reitet Lucky Luke auf seinem Pferd Jolly Jumper durch den Wilden Westen und sorgt für Recht und Ordnung, Mitte November 1946 erschien im Magazin «Spirou Almanach 1947» die erste Geschichte mit dem tapferen Cowboy.

Fast immer mit dabei: Wachhund Rantanplan, die Dalton-Brüder und das wiederkehrende Ende der Abenteuer, wenn Lucky Luke dem Sonnenuntergang entgegenreitet und sein legendäres Lied singt: «I'm a poor lonesome cowboy and a long way from home».

Zu Ehren von Lucky Luke gibt's hier 30 kuriose Schatten. Denn dieser kommt bei ihm ja immer zu spät.

Siehst du den Löwen? bild: reddit/imagepoem

Der Lemur mit der Trompete bild: reddit/kushkenobi

Hat jemand Bock auf Klavier? bild: reddit/mattythedog

Hallo Drache! bild: reddit/kirit_sc

Immer gut beschriften! bild: reddit/themattsquared

Obacht vor Rambo bild: reddit

Seht ihr es auch? Gnihihihihi bild: reddit/olly denton

Was jetzt? Hund oder Katze? bild: reddit/xnekokuro

Seit einem Jahr nicht mehr US-Präsident bild: reddit/farllen

Der Puma attackiert bild: reddit/12inchtankslapper

Batman! bild: reddit/ripripripriprip

Was für eine Skyline bild: reddit/natureisnifty

Zahnbürste putzt sich selber die Zähne bild: reddit/DHSVlip

Gnihihihihi

Yoda! bild: reddit/puppiesandkittiesarethebest

Wahnsinn bild: reddit/death_by_sexy

Godzilla!

Seltsamer Hundeschatten bild: reddit/livejamie

Ein Kirchenturm auf dem Spielplatz bild: reddit/trag4zup

Batman, diesmal aber happy bild: reddit/bitterbilly

Nochmals Skyline bild: reddit/thebeardedcarpenter

Posiert sie jetzt oder schaut sie ihre Bilder durch? bild: reddit/hobojimmeh

Wieso ist der Schatten gerade? bild: littlebro43

Der arme Mann ... bild: reddit/trochanteric_crest

Sali Abraham Lincoln bild: reddit/jose_jones

Love me tender, love me sweeeeeet bild: reddit/imgur

Hat jemand mein Smartphone gesehen? bild: reddit/vincecully

Frankenstein bild: reddit/ridiculousnicholas55

Wo Abraham Lincoln ist, darf George Washington nicht fehlen bild: reddit/naenoodle