Dieses Kind bat mich um ein paar Skittles, aber ich hatte sie gerade aufgegessen, also starrte er mich genau so den ganzen Flug an.

Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder – und sehen uns die folgenden Bilder an, die beweisen, dass Kinder im Flugi das Reisen so viel abenteuerlicher machen.

Die türkisch-niederländische Airline Corendon bietet als erste europäische Fluglinie Plätze in einer kinderfreien Zone an. Wie das Branchenmagazin «Simple Flying» schreibt , sollen damit nicht nur lärmempfindliche Passagiere entlastet werden, sondern auch Eltern, die mit einem schreienden oder quengelndem Kind Auseinandersetzungen mit anderen Fluggästen vermeiden wollen.

Der Film «Jeanne du Barry» von und mit (und über) Maïwenn ist auch das Comeback von Johnny Depp. Wir haben ihn nun endlich gesehen.

Es ist das ururalte Jahr 1991 nach Christus und zwischen einem Franzosen und einer Französin passiert l'amour. Er ist 32, sie erst 15. Er ist ein angesagter Regisseur, sie seit Kindheit Schauspielerin, er verfolgt sie schon länger. Und jetzt will er sie. Sie ist sich nicht ganz sicher, doch nach ein paar Dates, an denen er sich benimmt, will sie ihn auch, die beiden heiraten ein Jahr später, in Frankreich darf man das damals noch. Er heisst Luc Besson. Sie nennt sich Maïwenn, ihr Vorname ist ein alter bretonischer Name, an ihrem Nachnamen Le Besco hängt sie nicht.