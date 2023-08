Ausserdem betonte die Swiss, dass die Passagiere am Ende des Buchungsprozesses bestätigen müssen, die Reise in der gebuchten Reihenfolge anzutreten. Falls sie das nicht tun, sei die Swiss gemäss geltender Rechtssprechung berechtigt, den Tarif nachzuberechnen. (ear)

Wer sich jetzt fragt, ob dieser Trick wirklich funktioniert, muss es wohl selbst ausprobieren. Die Kommentare auf der Website Preispirat.ch lassen aber darauf schliessen, dass es tatsächlich klappt. So sagt ein User: «Kann ich bestätigen – funktioniert einwandfrei und klappt sehr gut. Niemand interessiert sich für den Zug oder ob ihr den angetreten habt oder nicht.»

Das System funktioniert ähnlich wie bei Anschlussflügen – statt um zwei Flüge handelt es sich aber um Zug plus Flug. Und deshalb lässt es sich austricksen: Anders als bei einem Anschlussflug kann kaum kontrolliert werden, ob man denn wirklich mit dem Zug angereist ist. Das heisst: Man kann eine billigere Reise ab Genf lösen – dann aber doch anders an den Flughafen Zürich reisen.

