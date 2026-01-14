Für Powerbanks gelten bald neue Regeln bei der Swiss. Bild: www.imago-images.de

Swiss führt neue Regeln für Powerbanks an Bord ein – das musst du wissen

Die Swiss führt ab dem 15. Januar neue Regeln für die Mitnahme und Nutzung von Powerbanks an Bord ein.

Künftig ist das Laden und die Nutzung von Powerbanks während des Fluges nicht mehr erlaubt, zudem dürfen pro Passagier maximal zwei Powerbanks mitgeführt werden. Mit dieser Regelung will die Swiss die Sicherheit an Bord erhöhen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch der Transport im aufgegebenen Gepäck bleibt weiterhin verboten. Gemäss der Mitteilung orientieren sich die neuen Regeln an den aktuellen Empfehlungen verschiedener internationaler Luftfahrtorganisationen.

Die Regeln auf einen Blick

Maximal zwei Powerbanks pro Person

Laden mittels Powerbanks an Bord nicht gestattet

Laden von Powerbanks über die Stromversorgung an Bord nicht zulässig

Nutzung zur Versorgung essenzieller medizinischer Geräte weiterhin zulässig

Aufbewahrung im Gepäckfach über dem Sitz nicht erlaubt; der Transport ist ausschliesslich im Handgepäck unter dem Sitz, in der Sitztasche oder am Körper gestattet

Maximale Batterieleistung: 100 Wh

Für Powerbanks mit einer Leistung zwischen 100 Wh und maximal 160 Wh ist für die Mitnahme eine Genehmigung der jeweiligen Fluggesellschaft erforderlich

Entsprechende Regelungen gelten auch für E-Zigaretten

