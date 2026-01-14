wechselnd bewölkt
Swiss führt neue Regeln für Powerbanks an Bord ein – die Übersicht

Ein modernes Gadget zum Aufladen von Geräten, eine Powerbank mit orangefarbenem USB-Griff auf einem hölzernen Hintergrund. Ein modernes Gadget zum Aufladen von Geräten, eine Powerbank mit orangefarben ...
Für Powerbanks gelten bald neue Regeln bei der Swiss.Bild: www.imago-images.de

Swiss führt neue Regeln für Powerbanks an Bord ein – das musst du wissen

14.01.2026, 11:3514.01.2026, 12:47

Die Swiss führt ab dem 15. Januar neue Regeln für die Mitnahme und Nutzung von Powerbanks an Bord ein.

Künftig ist das Laden und die Nutzung von Powerbanks während des Fluges nicht mehr erlaubt, zudem dürfen pro Passagier maximal zwei Powerbanks mitgeführt werden. Mit dieser Regelung will die Swiss die Sicherheit an Bord erhöhen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch der Transport im aufgegebenen Gepäck bleibt weiterhin verboten. Gemäss der Mitteilung orientieren sich die neuen Regeln an den aktuellen Empfehlungen verschiedener internationaler Luftfahrtorganisationen.

Die Regeln auf einen Blick

  • Maximal zwei Powerbanks pro Person
  • Laden mittels Powerbanks an Bord nicht gestattet
  • Laden von Powerbanks über die Stromversorgung an Bord nicht zulässig
  • Nutzung zur Versorgung essenzieller medizinischer Geräte weiterhin zulässig
  • Aufbewahrung im Gepäckfach über dem Sitz nicht erlaubt; der Transport ist ausschliesslich im Handgepäck unter dem Sitz, in der Sitztasche oder am Körper gestattet
  • Maximale Batterieleistung: 100 Wh
  • Für Powerbanks mit einer Leistung zwischen 100 Wh und maximal 160 Wh ist für die Mitnahme eine Genehmigung der jeweiligen Fluggesellschaft erforderlich
  • Entsprechende Regelungen gelten auch für E-Zigaretten

Mehr zur Swiss:

Swiss gibt nach Airbus-Problem Entwarnung – alle Flugzeuge über Nacht umgerüstet
Die neue First Grand Suite der Swiss
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
