wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Umwelt

Flugticketabgabe für Klimaschutz: Umfrage zeigt grosse Zustimmung

epa11487356 Passengers look at screens informing on the flight situation at the Zurich Airport in Kloten, Switzerland, 19 July 2024. Due to a major worldwide IT outage, check-in for air travelers and ...
Von wegen Flugscham: Rund 9,5 Milliarden Passagiere weltweit wurden 2024 gezählt – ein Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Niveau vor der Pandemie von 2019.Bild: keystone

Mehrheit befürwortet Flugticketabgabe – doch freiwillig zahlt fast niemand

23.12.2025, 10:4223.12.2025, 10:42

Die Schweiz könnte bald über eine Flugticketabgabe für den Klimaschutz abstimmen. Einer Umfrage im Auftrag der Initiantinnen und Initianten zufolge spricht sich eine Mehrheit dafür aus. Die Zahlen der Swiss zeigen allerdings ein anderes Bild.

Das Marktforschungsinstitut GFS Zürich hat im Auftrag des Verkehrsverbands Umverkehr über 1000 Personen befragt, ob auf Flugtickets eine Zusatzgebühr für den Klimaschutz erhoben werden soll.

Abgaben bis 600 Franken

Das Resultat: Für mehr als 50 Prozent der Befragten würden eine Abgabe von über 30 Franken auf Kurzstreckenflüge sowie über 120 Franken auf Langstreckenflüge infrage kommen. 22 Prozent würden sogar eine Abgabe von 150 Franken für Kurzstreckenflüge und 600 Franken für Langstreckenflüge befürworten.

Bei der Fluggesellschaft Swiss hat man bereits beim Buchen die Option, den CO₂-Ausstoss eines Fluges zu kompensieren. Allerdings werde dieses Angebot bisher nur von wenigen genutzt. Eine Swiss-Sprecherin sagt gegenüber dem Tagesanzeiger: «Aktuell nutzen rund fünf Prozent der Fluggäste der Lufthansa Group, zu der auch Swiss gehört, eine der diversen Möglichkeiten zum nachhaltigen Fliegen.»

Mehr zur geplanten Initiative:

Umverkehr plant eine Volksinitiative für Gebühr auf Flugtickets

Bereits 2021 scheiterte das CO₂-Gesetz, das eine ähnliche Flugticket-Abgabe vorgesehen hätte. Damals stimmten 51,6 Prozent dagegen. Dass das Thema nun erneut aufgegriffen werde, wertet FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen gegenüber der Zeitung als «Zwängerei».

FDP warnt vor nationalen Alleingängen

Zudem warnt er vor nationalen Alleingängen: «Am Ende würden nur Reisende ab Schweizer Flughäfen die Abgabe zahlen. In Basel wären zum Beispiel nur Abflüge vom Schweizer Sektor betroffen, während im französischen Sektor keine Abgabe erhoben würde – das wäre kompletter Blödsinn.»

Anders sieht es die Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne), Co-Präsidentin von Umverkehr: «Ich bin positiv überrascht über die Zustimmung.» Fliegen sei heute einfach zu günstig – gemessen an den tatsächlichen Kosten. (cst)

Was hältst du von einer Flugticketabgabe?
An dieser Umfrage haben insgesamt 33 Personen teilgenommen

Mehr zum Thema Fliegen und Umwelt:

Nichts mit Flugscham: Es wird wieder so viel geflogen wie vor der Corona-Pandemie
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Skurrilitäten siehst du nur am Flughafen
1 / 49
Diese Skurrilitäten siehst du nur am Flughafen
Es ist ja schlau, seinen Koffer zu personalisieren, aber ob das die ganze Familie so sieht?
quelle: twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
China testet fliegende Taxis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Die Schweiz soll Billig-Kampfjets als F-35-Ergänzung kaufen
Aus Parlament und Expertenkreisen kommt der Ruf nach einer zweiten Kampfjet-Flotte, billigere Jets aus Italien oder Schweden stehen als Ergänzung zum F-35 zur Debatte. Doch nicht alle halten das für eine gute Idee.
Der Kauf der F-35-Kampfjets aus den USA dominiert weiterhin die Schlagzeilen, die Mehrkosten bei der Beschaffung beschäftigen nicht nur die Regierung, sondern auch die Legislative und die Bevölkerung.
Zur Story