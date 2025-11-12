freundlich
Neuer Tagesrekord an Passagieren am Flughafen Zürich

Passagiere nehmen mit Koffern, Taschen und Rucksaecken die Rolltreppe im Flughafen Zuerich, um zum Check-in zu gelangen, aufgenommen am Samstag, 13. Juli 2024 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Der Oktober 2025 war der Monat mit den drittmeisten Passagieren in der Geschichte des Flughafens Zürich.Bild: keystone

Flughafen Zürich pulverisiert Tages-Höchstwert – 7. Monatsrekord in Serie

Der Flughafen Zürich schreibt von Monat zu Monat einen neuen Rekord. Die 3,17 Millionen Passagiere im Oktober 2025 bedeuten den siebten Monatsrekord in Serie. Und der Tagesrekord vom Sommer wurde gar pulverisiert.
12.11.2025, 20:1112.11.2025, 20:11
Reto Fehr
Reto Fehr

Im Oktober sind erneut mehr Menschen über den Flughafen Zürich gereist als noch vor einem Jahr. Damit bleibt der Flughafen 2025 auf Rekordkurs.

Insgesamt reisten im Berichtsmonat 3,17 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie dieser am Mittwochabend mitteilte. Das waren 6,7 Prozent mehr als im Oktober vor einem Jahr.

Hier gibt es die animierte Grafik.
Hier gibt es die animierte Grafik.

Am 5. Oktober wurde mit 122'668 Passagieren gar der verkehrsreichste Tag in der Geschichte des Flughafens verzeichnet. Der bisherige Höchstwert wurde am 3. August 2025 erreicht.

Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an, seit April wird zum siebten Mal in Serie ein neuer Monatsrekord aufgestellt. Mehr Menschen als im Oktober 2025 nutzten den Flughafen Zürich nur im Juli und August dieses Jahres. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu.

Das Plus bei den Reisenden war im Oktober vor allem auf lokale Fluggäste zurückzuführen. Ihre Zahl legte um 7,6 Prozent zu, während die Zahl der Umsteigepassagiere um 4,2 Prozent stieg.

Passagiere etwas ausgabefreudiger

Der Kommerzumsatz lag im Oktober bei 58,3 Millionen Franken. Das entspricht einem Anstieg von 4,8 Prozent. Dabei stiegen die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 7,8 Prozent an. Auf der «Landseite» nahmen sie um 0,5 Prozent zu – hier sind die Verkäufe im Shoppingcenter «The Circle» mit eingerechnet.

History Porn
Zu 75 Jahren Flughafen Zürich gibt's EINE TONNE endgeiler historischer Bilder

Die Passagiere waren im Schnitt etwas ausgabefreudiger: So gab jeder Passagier 22,7 Franken am Flughafen aus, was einem Anstieg um 1,0 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Seit Jahresanfang gingen die durchschnittlichen Ausgaben allerdings um 1,0 Prozent zurück.

Die Frachtvolumen stiegen derweil wieder leicht an: Im Oktober wurden 39'831 Tonnen Fracht abgewickelt – ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit Material der awp/sda.

