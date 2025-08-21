trüb und nass17°
DE | FR
burger
Wissen
Food

Test in Zürich: Dieser Roboter könnte dir bald das Essen bringen

Just Eat Roboter
Der Rivr-Roboter ist mit bis zu 15 km/h unterwegs.bild: just eat

Test in Zürich: Dieser Roboter könnte dir bald das Essen bringen

21.08.2025, 10:2821.08.2025, 10:28
Mehr «Wissen»

Der Essenslieferant Just Eat testet Lieferungen mit Bodenrobotern in Zürich-Oerlikon. Dazu kooperiert das Unternehmen mit dem Robotik-Unternehmen Rivr, einem Spin-off der ETH Zürich.

Getestet werden soll die Zustellung von Gerichten und Lebensmitteln mit autonomen Bodenrobotern, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Es sei der erste Versuch in Europa bei dem Roboter mit Rädern, Beinen und physischer KI für diesen Zweck einsetzt werden.

Die zweimonatige Testphase in Zürich-Oerlikon bringt laut Mitteilung Bestellungen des Restaurants Zekisworld an Just-Eat-Kunden. In den ersten 30 Tagen begleitet dabei ein Sicherheitsexperte von Rivr die Zustellungen, danach wird der gesamte Lieferprozess von einem Kontrollzentrum aus ferngesteuert.

Der Rivr-Bodenroboter fahre mit einer Geschwindigkeit von 15km/h und kombiniere Räder für eine effiziente Fortbewegung mit Beinen, um Treppen und Bordsteine zu überwinden, heisst es weiter. Lichter und eine Fahne sollen für gute Sichtbarkeit sorgen.

Im Laufe des Jahres sollen dann weitere Roboter-Lieferungen in anderen europäischen Städten eingeführt werden. (sda/awp)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1 / 23
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1. Pizza Soup – Pizza-Suppe nennen die das, jap. Hier gibt's das Video dazu.
quelle: youtube/foodbeast / youtube/foodbeast
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Food-Influencerin dreht im Coop durch vor Begeisterung
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Liverpools Elliott in die Bundesliga? ++ Arsenal will Spurs den Wunschspieler stibitzen
2
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bei diesen Produkten senkt Aldi die Preise bis zu 30 Prozent – so reagieren Migros und Co.
5
Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir
Meistgeteilt
1
«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen +++ Angriff auf Gaza-Stadt begonnen
4
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
So schadet dein Hund der Umwelt
Gemäss einer neuen Studie haben Haushunde einen negativen Einfluss auf die Umwelt. Was der Geschäftsführer von Hund Schweiz dazu sagt.
Er ist meist flauschig, treu und der beste Freund des Menschen: der Hund. Wie Forschende nun herausfanden, ist die Hundehaltung aber nicht nur positiv zu betrachten, denn die Folgen für die Umwelt seien gravierender, als bis anhin gedacht, wie es gemäss dem Fachmagazin Pacific Conservation Biology heisst.
Zur Story