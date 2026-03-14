So kreativ transportieren Hundehalter ihre Tiere in der U-Bahn in New York City

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In der US-amerikanischen Stadt New York City müssen Hunde und andere Tiere in einer Tier-Transportbox oder einer Tasche sein, um in der U-Bahn mitfahren zu dürfen.

Um diese Regel zu umgehen, werden Hundebesitzer in der Grossstadt kreativ.

Video: watson/nina bürge

Einige der Hunde werden in Rucksäcken getragen, andere schauen aus normalen Handtaschen heraus. Und Hunde, die zu gross sind, haben lediglich eine grosse Tasche um den Bauch gebunden. Dies führt zu niedlichen Hundeschnauzen, die Pendler in der U-Bahn anlächeln.

Eingeführt wurde die Regel, um zu vermeiden, dass andere Pendler gestört werden oder diese zu viel Platz wegnehmen. (nib)