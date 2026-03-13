recht sonnig
Netflix-Hit «KPop Demon Hunters» wird fortgesetzt

KPop Demon Hunters
Der beliebteste Netflixfilm geht weiter. Fans müssen sich aber noch etwas gedulden.Bild: netflix

Fortsetzung für «KPop Demon Hunters» kommt – Fans müssen sich gedulden

13.03.2026, 09:28

Nach monatelangen Spekulationen haben Netflix und Sony offiziell bestätigt, dass eine Fortsetzung von «KPop Demon Hunters» in Arbeit ist. Maggie Kang und Chris Appelhans werden erneut die Regie übernehmen und das Drehbuch schreiben. Der Film soll Berichten zufolge 2029 erscheinen.

Regie führen erneut Maggie Kang und Chris Appelhans, wie es in einer Mitteilung hiess. Der Nachfolger werde demnach das erste Projekt einer exklusiven, mehrjährigen Zusammenarbeit.

«Als koreanischer Filmemacher bin ich sehr stolz darauf, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Charakteren sehen möchte», sagte Kang. «Die Welt, die wir erschaffen haben, hat noch so viel mehr zu bieten, und ich freue mich darauf, euch das zu zeigen. Das ist erst der Anfang.»

Zwei Oscar-Nominationen

Der Film erschien im Juni 2025 – und wurde laut Netflix inzwischen mehr als 500 Millionen Mal angesehen, was ihn laut dem Streaminganbieter zum beliebtesten Film aller Zeiten macht. Der Film handelt von einer Girlgroup namens Huntr/x, deren Sängerinnen auch böse Dämonen jagen. Ihre Widersacher sind eine Boyband, die Saja Boys, bei denen es sich um verkleidete Dämonen handelt.

Aber der Film stürmte nicht nur die Netflix-Charts: Der Song «Golden» aus dem Film eroberte unter anderem in den USA die Chartspitzen. Das Stück wurde als erster K-Pop-Song überhaupt mit einem Grammy ausgezeichnet und könnte dieses Wochenende einen Oscar gewinnen. Der Film ist auch in der Kategorie «Bester Animationsfilm» nominiert. (sda/dpa)

(cmu, sda)

