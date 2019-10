Frau will beweisen, dass sie vor nichts Angst hat – und steigt in Löwenkäfig 🤦‍♂️

Leben

New York: Frau steigt in Bronx-Zoo in Löwengehege



In verschiedenen Videos, die derzeit in den Medien kursieren, ist eine Frau zu sehen, wie sie im Bronx-Zoo in New York ins Gehege eines Löwen steigt.

In den Videos, die die Frau anscheinend selbst hochgeladen hat, ist unter anderem zu hören, wie ein Mann ihr zuruft, sie solle das nicht tun. Doch die Frau lässt sich nicht abhalten und geht im Laub einige Schritte auf das Tier zu. Sie bewegt dabei ihre Arme und Beine und ruft dem Löwen noch ein «Ich liebe Dich» zu.

Das Video kommentierte die Frau mit den Worten: «Ich habe wirklich vor nichts Angst das atmet!!». Sie wollte anscheinend beweisen, dass sie keine Angst vor Tieren hat und begründet das Fehlen der Angst damit, dass «Tiere auch Liebe fühlen können».

Die Aktion kommt bei Vielen nicht besonders gut an, wie in der Kommentarspalten zu den Videos zu sehen ist. So schreibt beispielsweise eine Userin: «Das Traurige an dieser ganzen egoistischen Handlung ist, dass du in ihr Gehege gehst und möglicherweise die Tiere gefährdest! Wenn du verletzt worden wärst, wären die Löwen die ersten gewesen, die niedergeschlagen und erschossen worden wären.»

Der Zoo in der Bronx selbst äusserte sich in einem Statement sehr kritisch zum Vorfall: «Diese Aktion war ein schwerer Regelverstoss und ein rechtswidriges Eindringen, das zu schweren Verletzungen oder zum Tod hätte führen können.» In solchen Angelegenheiten verfolge der Zoo eine absolute Null-Toleranz.

Mittlerweile untersucht auch das NYPD den Vorfall – bisher kam jedoch noch keine Meldung über eine allfällige Verhaftung.

Die Frau hatte auf jeden Fall grosses Glück, denn solche Aktionen gingen auch schon des Öfteren nach hinten los. (mim)

