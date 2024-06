Frau in französischem Safaripark von Wölfen angegriffen

Im Tiergehege sind Fussgänger eigenlich verboten. Bild: keystone

Eine Frau soll aus noch ungeklärtem Grund beim Jogging in ein Tiergehege in Frankreich gelangt sein. Mehrere Wölfe griffen sie an. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

In dem bekannten Safaripark von Thoiry im Westen von Paris ist eine Frau von mehreren Wölfen attackiert und schwer verletzt worden. Der Vorfall soll sich laut französischen Medien am Sonntagmorgen ereignet haben. Wie unter anderem die Tageszeitung «Le Parisien» berichtete, soll die Frau aus noch ungeklärtem Grund beim Jogging in das Tiergehege der Safarizone gelangt sein. Dort sind nur Autofahrer erlaubt, Fussgänger sind in dem Gehege verboten.

Der Safaripark von Thoiry, rund 50 Kilometer von der französischen Hauptstadt entfernt, ist einer der ältesten Frankreichs. Er ist 150 Hektar gross und zählt etwa 1500 Tiere und rund 100 Tierarten. Das Opfer bewohnte eine in dem Park liegende Lodge. Wie der Fernsehsender «BFMTV» unter Berufung auf den Tierpark berichtete, war die Frau nicht in Lebensgefahr. Die Pfleger seien schnell zu Hilfe gekommen. (sda/dpa)