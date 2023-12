Kennst du das TikTok-Voci? Teste dein Wissen im Quiz!

Selenskyj kündigt baldige Friedensgespräche in der Schweiz an

Diese 78-Jährige verdrängt Mariah Carey von der Spitze der Weihnachtshits

Als Brenda Lee am 5. Dezember erfährt, dass sie die Nummer eins der amerikanischen Billboard Charts ist, muss sie sich ein paar Tränen aus dem Gesicht wischen. Sie ist 78, mit 13 trat sie zum ersten Mal mit «Rockin’ Around the Christmas Tree» auf, es war damals noch kein Erfolg, jetzt, 65 Jahre später, verdrängt sie Mariah Carey und «All I Want for Christmas Is You» auf Platz zwei.