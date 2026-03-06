Im Internet sind Nutzerdaten sehr begehrt und können für alle möglichen Interessen genutzt werden. Image: Shutterstock / Imago, montage watson

So können deine Daten in nur zwei Minuten mit einem Google-Tool geschützt werden

Diskrete Zwischenhändler verkaufen persönliche Daten ohne Zustimmung. Um dem entgegenzuwirken, bietet Google ein kostenloses und einfaches Tool an, das bisher noch weitgehend unbekannt ist.

Spezialisierte Unternehmen, sogenannte «Datenhändler», verkaufen kontinuierlich unsere persönlichen Informationen online: Name, Adresse, Telefonnummer usw. Sie sind für jeden zugänglich, der bereit ist, sie zu kaufen – von einfachen Telefonverkäufern bis hin zu allerlei Cyberkriminellen.

Wie die BBC berichtet, bietet Google einen kostenlosen Dienst an, um diese Exposition der eigenen Daten zu schützen: «Suchergebnisse über dich». Dieser ermöglicht, die dich betreffenden Beantragungen und Suchergebnisse zu löschen.

Wie funktioniert das?

Ist der Dienst aktiviert, folgt eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald deine Informationen in den Google-Ergebnissen auftauchen. In den USA deckt der Dienst zudem Sozialversicherungsnummern und Daten von Ausweisdokumenten ab. Für die automatisierte Version ist ein Google-Konto erforderlich, obwohl es auch eine manuelle Option ohne Registrierung gibt.

Thorin Klosowski, Aktivist für Sicherheit und Datenschutz bei der Electronic Frontier Foundation (EFF), einer nordamerikanischen Organisation zum Schutz digitaler Rechte, sagt:

«Das ist offensichtlich. Was die sofort verfügbaren Funktionen ohne Aufwand angeht, ist es vermutlich der Dienst Nummer eins.»

Gesammelte Aussagen von BBC

Ein Gespräch geführt

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Tool nur die Links aus den Suchergebnissen entfernt, ohne jedoch die ursprünglichen Seiten zu verändern. Inhalte, die von staatlichen Websites oder Nachrichtenmedien veröffentlicht wurden, sind zudem ausdrücklich von diesem Verfahren ausgeschlossen: Google wird sie nicht entfernen.

Er deckt auch keine Daten ab, die aus Hacks oder Datenlecks stammen. Es handelt sich also nicht um einen vollständigen Schutz, aber, wie Klosowski anmerkt:

«Wenn entschlossene Personen dich finden wollen, schaffen sie das auch. Aber Google ist so allgegenwärtig und leicht zu nutzen, dass es sehr hilfreich ist, die sensibelsten und offensichtlichsten Informationen zu entfernen. So beseitigt man die erste Schicht leicht auffindbarer Informationen.» Gesammelte Aussagen von BBC

Weiterführende Informationen

Für eine umfassendere Löschung, erklärt die BBC, muss man die Datenhändler direkt kontaktieren oder auf spezialisierte Dienste wie Incogni zurückgreifen. Seit seiner Einführung im Jahr 2022 hat «Suchergebnisse über dich» mehr als 10 Millionen Nutzer, was jedoch nur einen Bruchteil der 1,8 Milliarden aktiven Google-Konten ausmacht.

Möchtest du es selbst ausprobieren? Dazu musst du nur diesem Link folgen und das Formular in zwei Minuten ausfüllen. (ysc/fwa)