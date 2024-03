Targaryen oder Hightower? Alles, was wir über die 2. Staffel «House of the Dragon» wissen

Der Tanz der Drachen geht diesen Sommer weiter. Hier findest du alles, was bisher über die zweite Staffel der Erfolgsserie «House of the Dragon» bekannt ist.

Das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» geht in drei Monaten in die zweite Runde. HBO veröffentlichte kürzlich zwei Trailer, die andeuten, dass es in Westeros bald zum Bürgerkrieg kommt.

Hier findest du alles, was es über die zweite Staffel der Erfolgsserie zu wissen gibt. Inklusive Trailer und erste Bilder.

Handlung

«House of the Dragon» spielt 200 Jahre vor «Game of Thrones» und basiert auf George R. R. Martins Buch «Fire & Blood». Westeros steht nach dem Tod von Viserys am Rande eines blutigen Bürgerkriegs.

Rhaenyra und ihr Mann Daemon haben Anhänger um sich geschart, um für ihr Recht zu kämpfen, König Viserys' Thronfolger zu werden. Auf der anderen Seite wurde Alicent und Viserys' Sohn Aegon von den Verschwörern, darunter Alicents Vater Otto Hightower und Ser Cristan Cole, zum König gekrönt.

Beide Seiten glauben, den rechtmässigen Anspruch auf den Eisernen Thron zu haben. Es bricht ein blutiger Krieg zwischen dem Grünen und Schwarzen Team aus.

Dass es sehr blutig wird, haben die Drehbuchautoren bestätigt. Sie haben eine der bisher grausamsten Szenen der ganzen Serie für die neue Staffel geschrieben, berichtet «Variety».

Drehbuchautorin Sara Hess verriet gegenüber dem «Hollywood Reporter» bereits etwas zur Beziehung zwischen Daemon und Rhaenyra: «Die Fans werden eine andere Seite von ihm sehen. Wir überlegen uns, was Daemons und Rhaenyra für eine Beziehung haben. Dazu gibt es viele Interpretationen in George R.R. Martins Buch ‹Feuer und Blut›».

Auch bestätigt ist, dass es keine weiteren Zeitsprünge oder Neubesetzungen von Rollen geben wird.

Besetzung

Zum wiederkehrenden Cast gehören: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans sowie Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham.

Neu hinzustossen werden:

Abubakar Salim als Alyn of Hull

Gayle Rankin als Alys Rivers

Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower

Simon Russell Beale als Ser Simon Strong

Clinton Liberty als Addam of Hull

Jamie Kenna als Ser Alfred Broome

Kieran Bew als Hugh

Tom Bennett als Ulf

Tom Taylor als Lord Cregan Stark

Vincent Regan als Ser Rickard Thorne

Autor George R. R. Martin fungiert als Co-Creator und ausführender Produzent.

Erste Bilder

Mit dem Trailer hat HBO auch erste Bilder zur zweiten Staffel herausgegeben. Von dem neuen Cast gibt es allerdings noch keine Bilder.

Trailer

HBO hat gleich zwei Trailer herausgebracht: Einen für das Haus Targaryen (schwarz) und den anderen für das Haus Hightower (grün). «Jeder muss sich entscheiden», heisst es am Anfang der Trailer.

Trailer Schwarz:

Trailer Grün:

Veröffentlichungsdatum

Die Serie wurde durch den Schauspielerstreik in Hollywood vergangenen Sommer nicht beeinträchtigt und der Dreh konnte wie geplant stattfinden. Trotzdem dauerte die Produktion für eine Staffel fast ganze zwei Jahre.

Die erste Folge erscheint am 17. Juni 2024 auf Sky Show. Danach wird wöchentlich eine Folge veröffentlicht. Insgesamt hat die zweite Staffel acht Folgen.

