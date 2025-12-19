Nebel
Kevin Spacey gibt sein TV-Comeback – in Italien

19.12.2025, 09:4219.12.2025, 09:42

US-Schauspieler Kevin Spacey ist ab Weihnachten in einer neuen Rolle im italienischen Fernsehen zu sehen – als einer der Hauptdarsteller in der Comedyserie «Minimarket». Das Streamingportal Rai Play veröffentlicht die ersten fünf Folgen am 26. Dezember.

epa12341298 US actor Kevin Spacey attends the &#039;Filming Italy Venice Awards&#039; during the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 31 August 2025.
Kevin Spacey ist zurück im TV.Bild: keystone

Der 66-jährige Spacey spielt in der Serie einen Oscar-Preisträger als imaginären Freund eines Jus-Absolventen, der davon träumt, ein TV-Star zu sein.

Spaceys Karriere bekam 2017 nach gegen ihn erhobenen Vorwürfen sexueller Übergriffe einen Knick. In einem Londoner Strafprozess wurde der Hollywoodstar («American Beauty», «House of Cards») in allen Anklagepunkten freigesprochen. Im kommenden Jahr muss er sich in London drei Zivilklagen wegen derselben Vorwürfe stellen. (dab/sda/apa/dpa)

Mehr aus der Serienwelt:
